Madagascar: Rallye Motul-Troisième édition - Des beaux parcours au menu

Le club Firaisana Malagasy Mpanao Sport Automobile sy Moto (FMMSAM) reprend ses activités avec la troisième édition de Rallye Motul. Le parcours compte 12 épreuves spéciales totalisant 128,60 km.

C'est parti pour la première manche du championnat de Madagascar de rallye pour cette saison 2022. Le club FMMSAM ouvre le bal avec la troisième édition du Rallye Motul qui se déroulera les 13, 14 et 15 mai sur la partie Est et Nord de la Capitale. Après deux années de cessation d'activité en raison de la Covid-19, le club organisateur veut placer ce sommet national sous le signe de résilience.

L'équipe de Robbi Ratahina apportera quelques innovations surtout sur le parcours et ne cesse d'ajouter des ingrédients à chaque édition afin d'offrir un " rallye comme on les aime " aux passionnés du sport automobile. Elle propose une distance totale de 128,60 km répartis dans les 12 épreuves spéciales aux alentours d'Anjeva et d'Ambohidratrimo.

De belles bagarres sont en vue surtout après l'intégration des catégories SSV et F1 dans le championnat. Ainsi, les pilotes découvriront un tout nouveau trajet distant de 2 km reliant Ambohiboahangy Imerinkasinina et le croisement Volomborona. L'ES3 reliant Mampitombosoa et Ambohimena n'a pas été servi par les compétiteurs depuis 2016. Les quatre ES de la troisième journée du dimanche sont tout simplement marquées par des points spectaculaires promettant des étincelles à ce rendez-vous. " La réparation du parcours est en cours et ce grâce à l'appui de la région Analamanga. Le seul qu'on puisse dire c'est que 80% du trajet est en bon état et accessible. Les inscriptions seront clôturées d'ici vendredi car le nombre de participants est limité à 45 équipages.

Cette année, Design Auto offrira des lots conséquents aux lauréats. Les cinq premiers du classement général, le 1er Rookie, le 1er équipage féminin et jeunes pilote/copilote recevront des bons de remise de 20% sur tout produit et service d'entretien. La collaboration entre Motul et FMMSAM a débuté en 2016. Nous avons parcouru énormément de chemin et continuons à marcher main dans la main ", a fait savoir le président du club Robbi Ratahina, hier à Ankorondrano, lors d'une conférence de presse.