Madagascar: Route de Mananasy - Vers une facilité d'accès aux produits agricoles

La réhabilitation de la piste de 13 km entre Soavinandriana et Mananasy dans la région Itasy, permettra aux producteurs locaux d'avoir accès au marché ; et à Antananarivo d'accroître l'offre de produits agricoles, pouvant contribuer à réduire les prix.

62 342 bénéficiaires directs. C'est ce qu'a annoncé le projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière) dans le cadre du projet de réhabilitation de la route reliant les communes de Soavinandriana et de Mananasy, lors d'une descente sur terrain avec les représentants des médias, la semaine dernière. Selon les communautés locales, cette route n'a fait l'objet d'aucune réhabilitation d'infrastructures depuis une cinquantaine d'années. En effet, ce sont les collecteurs qui profitent de la situation, car la zone dispose d'une importante quantité de production de riz, de haricot vert, de maïs et de soja.

D'après les promoteurs du projet, de fortes potentialités sont également observées dans les filières haricot, pomme de terre, manioc, tomate, pois de Bambara, arachide, oignon, ananas, papaye et litchi. Outre les producteurs et les collecteurs, de grandes sociétés opèrent également sur la zone. Dans le secteur du tourisme, des sites d'attractions comme le lac Itasy et la réserve naturelle de Ranomafana à Mananasy présentent également des potentialités. En bref, la réhabilitation de cette infrastructure routière de 13 km pourrait conduire à une transformation de l'économie de la région.

Travaux. À cause de la dégradation de la route, même les voitures tout terrain ne peuvent plus emprunter la route Soavinandriana-Mananasy. Les opérateurs et les usagers utilisent plutôt des motos cross ou des tracteurs agricoles pour faire le trajet. Ce qui constitue un frein au développement de la zone, où les potentialités agricoles et touristiques ne sont pas négligeables. Les travaux en question répondent aux objectifs de la stratégie sectorielle adoptée qui vise particulièrement à désenclaver les zones rurales et à améliorer les axes et les zones structurantes pour un développement rapide.

Prévu pour une période de 6 mois depuis le mois d'avril, les travaux d'aménagement concernent le terrassement de la piste, la construction d'ouvrage d'assainissement, la mise en œuvre des couches de matériaux sélectionnés et de pavés en granit ou macadam sur quelques parties de la chaussée, ainsi que la protection en gabion des chaussées érodées et la mise en place d'équipements et de signalisations.

Impacts. Selon le CASEF, le projet offre un taux de rentabilité interne de 18,6%. À noter que l'infrastructure routière passe par les fokontany d'Ambatombositra, de Sahapetraka, d'Ambohimita, d'Anosilava et de Mahatsinjo de la commune de Soavinandriana ; et par les fokontany d'Antsapananimahazo, d'Andranomafanan'Ambalamirana, de Belavenona, d'Anteza et d'Antanimenakely, centre de la commune de Mananasy. Lors de la visite sur terrain, les promoteurs du projet ont mis en avant plusieurs avantages liés au désenclavement de la zone. Une solution qui permettra de réduire le temps d'évacuation des malades et d'amoindrir le risque de la mortalité, de favoriser l'accès aux différents services publics et privés, de favoriser l'accès à l'éducation, notamment l'accès à l'université régionale de Soavinandriana.

Sur le plan économique, les retombées sur le circuit des produits au niveau des communes voisines comme celle d'Ankaranana, Mahavelona ou Amberomanga, ne sont plus à démontrer. À noter que Mananasy, situé au centre de ces trois communes, est un centre d'échange des produits entre producteurs et collecteurs. Grâce au projet de réhabilitation de la route, ces communes connaîtront des flux économiques importants et pourront diversifier les débouchés.