Madagascar: Agora Club Sariaka Madagascar - Des garnitures périodiques lavables à Manandriana

" Permettre aux jeunes filles de continuer à fréquenter l'école en période de règles ". Un des premiers objectifs de l'action sociale menée par l'association Agora Club Sariaka Madagascar le samedi 30 avril dernier s'est matérialisé par une initiative de dons de garnitures périodiques lavables et d'accessoires permettant leur réutilisation.

Cette initiative dénommée " Palesa " visait 230 collégiennes et lycéennes du lycée et CEG de Manandriana, Avaradrano. Des packs de pochettes de cinq serviettes lavables, des seaux, du savon en poudre ou encore en morceau ont été remis par 14 femmes membres de cette association conduites par Marianne Pavot, sa présidente. Le but étant de réduire le nombre de jeunes filles qui restent chez elles lors de leurs menstruations, faute de moyens pour s'acheter des protections périodiques.

Il conviendrait de noter que cette initiative rentre dans le cadre d'un projet voté en 2019 par l'Assemblée générale de l'association Agora Club International à laquelle est affilié l'Agora Club Sariaka Madagascar et dont le mot d'ordre est " Keep a girl child in school ".