Ile Maurice: Violence domestique - Un trentenaire tabasse son père à mort

Drame à Rose-Hill, tôt hier matin. Kevin Chinnarassen, 33 ans, est soupçonné d'avoir agressé à mort son père Lutcheemonay Roy, 55 ans, à leur domicile à Plaisance.

La propriétaire des lieux, âgée d'une trentaine d'années, a donné l'alerte après avoir entendu du bruit chez ses locataires en appelant la police. Il était 4 heures quand la police de Stanley a débarqué chez Lutcheemonay Chinnarassen après avoir reçu l'appel de la propriétaire.

Les policiers ont enfoncé la porte et ils ont retrouvé le quinquagénaire dans un état semi-comateux. Il saignait abondamment et avait des blessures à la tête et au visage. Il a été conduit à l'hôpital Victoria à Candos où il a été admis. Toutefois, il a rendu son dernier soupir quelques heures après son admission. La propriétaire des lieux explique que les disputes étaient fréquentes entre le père et le fils. "Ils ont l'habitude de se bagarrer souvent. Mais mardi, c'était un peu plus grave. J'ai été réveillée par un énorme vacarme. J'ai entendu qu'on frappait quelqu'un. J'ai averti la police. Le fils est violent parfois et il a l'habitude de lancer des insulte sà son père", confie-t-elle

Ce ne serait pas la première fois que le quinquagénaire est battu par son fils, selon les témoignages recueil- lis. Dans le passé, il a déjà été hospitalisé pour des blessures. L'autopsie pratiquée par la Dr Shaila Prasad-Jankee, médecin légiste de la police, a attribué son décès à des blessures craniocérébrales.

Kevin Chinnarassen, qui est fiché à la police, a été arrêté ce mercredi matin. L'enquête est menée par l'inspecteur Bhowany, le sergent Botharrygadoo et la Criminal Investigation Division de Stanley sous le commandement du surintendant Sam Bansoodeb patron de la CID de l'Ouest. Un tuyau avec des traces de sang a été sécurisé par les enquêteurs qui n'écartent pas la thèse que la victime aurait été agressée avec cet objet.