Sénégal: Gestion des réseaux sociaux - Le SYNPICS appelle à une régulation communautaire

A l'image des pays développés, le secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) appelle, au Sénégal, à une " régulation communautaire des réseaux sociaux et une fiscalité ". En effet, selon Bamba Kasse, " internet et ses excroissances sont un formidable outil qui peut booster le développement humain, mais hélas aussi, déstabiliser en un temps record, jusque dans ses fondations, nos nations ".

Bamba Kasse, secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) s'exprimait ce 3 mai, à l'occasion de la réception des cahiers de doléances des centrales syndicales, par le président de la République, Macky Sall. "Un secteur comme celui des médias doit être régulé. Il ne s'agit pas de gendarmer les producteurs et diffuseurs de contenus informationnels, mais d'établir un cadre juridique de responsabilité et de se donner les moyens de contrôle et de surveillance idoine pour le bien de nos populations", a-t-il dit.

"L'Union Européenne vient de décider d'imposer une régulation aux réseaux sociaux avec le Digital Services Act. L'Union Africaine qui a une population plus vulnérables, qui est plus peuplée, qui plus est pour la plupart de ses membres est dans une recherche d'émergence, première étape du développement, est encore statique sur cette question", a-t-il notamment souligné.

Le Sg du Synpics appelle, par ailleurs, à la régulation des médias. "Il ne s'agit pas de gendarmer les producteurs et diffuseurs de contenus informationnels, mais d'établir un cadre juridique de responsabilité et de se donner les moyens de contrôle et de surveillance idoine pour le bien de nos populations. Pour préserver notre jeunesse", a-t-il notamment souligné.

Bamba Kasse plaide pour la réactualisation de la Régulation avec la prise en charge du secteur digital par un organe de Régulation plus efficace que l'actuel. "Devrons nous aller vers une interconnexion CNRA-CDC et ARTP pour avoir le bon système ? c'est une question ! Nos assises des médias y apporteront certainement une réponse" a-t-il préconisé.