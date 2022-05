Congo-Kinshasa: Tanganyika - Le ministre de l'Intérieur appelle à l'unité face aux messages de haine et de tribalisme

Le ministre provincial de l'Intérieur et sécurité dans la province du Tanganyika, Dieudonné Kamona, a au cours d'un point de presse mardi 3 mai, lancé un appel à l'unité et à la paix dans la province du Tanganyika face aux messages de haine et de tribalisme.

Dieudonné Kamona veut en effet prévenir l'importation du conflit communautaire observé ce dernier temps, dans le Haut-Katanga.

Il a fait observer que la province du Tanganyika est parmi les provinces de la RDC qui accueillent plusieurs communautés venant d'autres provinces de la RDC. Toutes ces communautés vivent paisiblement et sans aucune discrimination ni dispute au Tanganyika, a-t-il indiqué.

" La Constitution de notre pays donne droit à tout Congolais de vivre dans le milieu de son choix. Mais celle-ci n'a pas autorisé quiconque d'en abuser ou de faire des actes contraires à la loi en se confiant à cette disposition de la loi ", a fait savoir Dieudonné Kamona.

Il a notamment appelé la population du Tanganyika au respect de la loi. Un appel à l'ordre qui doit être observé sans faille par tous, a-t-il martelé.

" Personne ne restera impuni si elle se livre aux actes tendant à piétiner la loi ou les us et coutumes de cette entité administrative dans son ensemble. Il n'y a pas d'originaires et non originaires, dit-on. Tous les congolais sont égaux devant la loi ", a-t-il ajouté.

Le gouverneur intérimaire du Tanganyika, la présidente de l'assemblée provinciale et le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika ont tous participé aux dernières assises de la table ronde interprovinciale tenue très récemment à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, par le Président de la République.