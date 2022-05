Ile Maurice: Reconstitution sous tension pour "Bolom Sounga"

Bissoonduth Ramdass est revenu hier, soit cinq jours après les faits, sur les lieux de l'enlèvement d'une fillette de sept ans, pour une reconstitution qui s'est déroulée dans un déploiement des éléments de la Special Support Unit, de la Criminal Investigation Division et du Scene of Crime Office.

L'exercice a permis au prévenu d'expliquer dans les moindres détails son parcours ce jour-là, depuis Cité Versailles jusqu'à la rue St-Clément et son mode opératoire pour convaincre la fillette de le suivre. À noter que la reconstitution des faits s'est déroulée sous haute tension. La situation est retournée à la normale après que les policiers ont calmé les esprits échauffés.

La police l'a qualifié de "Bolom Sounga", le mythe du pervers sexuel qui attire les enfants pour les agresser sexuellement et même les tuer, et que les parents utilisaient jadis pour faire peur aux enfants et les dissuader d'aller seuls dans la rue. Vendredi, Ramdass avait entraîné la fillette dans un buisson et l'avait agressée sexuellement, la lassant pour morte. Mais celle-ci, courageuse, s'était relevée et avait trouvé de l'aide sur la route. Samedi, la police s'était lancée à la recherche du suspect et l'avait arrêté et accusé provisoirement de "causing harm to child" mais quand il a dit avoir utilisé un morceau de bois pour la frapper la fillette, les enquêteurs en auraient déduit qu'il avait donc l'intention de tuer.

Son chef d'accusation est donc devenu la tentative de meurtre.