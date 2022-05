Afrique: Aurélien Chedjou raccroche les crampons

L'ancien défenseur international camerounais Aurélien Bayard Chedjou Fongang, a annoncé mardi la fin de sa carrière de footballeur professionnel.

L'ancien défenseur âgé de 36 ans, qui a eu une brillante carrière en club et en sélection nationale, a surpris ses fans en décidant de se retirer des terrains après une carrière ayant duré plus de 19 ans.

"Merci à tous mes coéquipiers et entraîneurs, tous les fans du monde entier merci pour l'amour, j'ai décidé de prendre la porte de sortie", a écrit Chedjou.

Né à Douala au Cameroun le 20 juin 1985, Aurélien Chedjou a fait ses débuts dans les rangs de l'Académie des sports Kadji dans la région du Littoral camerounais, avant d'intégrer l'équipe des Jeunes de Villarreal en Espagne.

Durant sa carrière professionnelle, Chedjou a porté les maillots de neuf clubs en France et en Turquie.

Mais c'est à Lille en France et Galatasaray en Turquie de 2007 entre 2017 qu'il a été au sommet de son art.

Pour les sélections nationales, il a joué à 49 reprises avec les Lions indomptables du Cameroun entre 2009 et 2016. Chedjou a participé à la CAN 2010 et a joué un grand rôle dans la qualification du Cameroun en quarts de finale.

Chedjou a joué la Coupe du monde 2014 au Brésil avec l'équipe camerounaise.

Au cours de ses 19 ans de carrière, Aurélien Chedjou a remporté neuf titres majeurs, dont la ligue 1 française et la coupe de France lors de son passage à Lille.

En Turquie, il a remporté la Süper Lig, trois Coupes de Turquie et trois Super Coupes avec Galatasaray.

Parmi ceux qui ont rendu hommage à la brillante carrière de Chedjou, figure l'entraîneur français Rudi Garcia qui l'a dirigé à Lille.

"L'un de mes défenseurs centraux les plus techniques et les plus intelligents, s'arrête aujourd'hui. Félicitations pour ta magnifique carrière Aurel", a écrit le technicien français qui a gagné le titre de champion de France avec l'international camerounais.

S'il n'a pas encore annoncé la suite, Chedjou comme beaucoup de ses anciens coéquipiers pourrait envisager une carrière d'entraîneur.