Sénégal: Liverpool - " Paris on arrive ! ", Sadio Mané

Sadio Mané a célébré sa joie avec des cris devant une caméra, après avoir marqué pour Liverpool lors du match décisif en demi-finale de la Ligue des champions mardi soir.

Le joueur de 30 ans est devenu l'Africain avec le plus de buts (15) en C1 quand les Reds ont battu 2-3 El submarino amarillo à l'Estadio de la Cerámica. Il a signé le dernier but de la partie et Mané n'a pas pu cacher sa joie, ayant célébré leur qualification en finale du tournoi européen.

Sur le stade après le coup de sifflet final, l'international sénégalais s'est emparé d'une caméra et s'est aussitôt mis à crier " Paris on arrive ! " à plusieurs reprises. L'équipe de Jürgen Klopp affrontera désormais celle du Real Madrid ou de Manchester City en finale de la LDC au Stade de France le 28 mai 2022 à Paris. Liverpool a déjà joué contre Madrid en France et un but d'Alan Kennedy leur a donné une victoire 1-0 en finale de la Coupe d'Europe 1981.