Angola: Le secrétaire souligne la mise en œuvre de l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio da Silva, a souligné, mardi, la mise en œuvre de l'évaluation et de l'accréditation de la qualité dans l'enseignement supérieur comme une étape importante, pour instituer un ensemble de procédures méthodologiques plus cohérentes et adéquates pour le besoins du système national dans le pays.

Le responsable, qui s'exprimait à l'ouverture de l'action de formation dans le domaine de l'évaluation et de l'accréditation de la qualité de l'enseignement supérieur, a reconnu l'inexistence d'une culture d'évaluation de la qualité dans le système national d'enseignement supérieur.

Pour cette raison, il a souligné l'importance de la formation, au moment où l'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études supérieures (INAAREES) s'apprête à matérialiser le processus d'évaluation et d'accréditation des filières et des établissements.

La formation permettra d'apprécier de manière plus rigoureuse l'évaluation dans les établissements d'enseignement supérieur du pays, ainsi que les modalités d'amélioration de ce processus.

La formation, réalisée en ligne, s'inscrit dans le cadre des challenges d'évaluation externe que l'INAAREES a programmé pour cette année, et vise à promouvoir les bonnes pratiques sur les procédures d'évaluation de la qualité, à renforcer les connaissances issues de la législation des textes sur l'évaluation, l'accréditation, ainsi que l'applicabilité dans le contexte actuel du sous-système d'enseignement supérieur du pays.

À son tour, le président de l'évaluation de l'accréditation de l'enseignement supérieur au Portugal, João Guerreiro, a déclaré que cette action de formation permettra de consolider un ensemble d'idées, afin de donner de plus en plus de qualité au système d'enseignement supérieur.

"Nous avons un ensemble d'expériences et de pratiques qui se sont accumulées, des stratégies qui peuvent être importantes à partager avec nos partenaires", a-t-il expliqué.