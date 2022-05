Angola: Le MPLA approuve la candidature de João Lourenço à la Présidence de la République

Luanda — Le Comité central du MPLA a approuvé, mardi, la candidature du leader du parti, João Lourenço, à la présidence de la République d'Angola lors des prochaines élections générales, prévues en août de cette année.

L'information est contenue dans le communiqué de presse issu de la 2e session ordinaire du Comité central du MPLA, précédée d'une autre réunion du Bureau politique, toutes deux dirigées par le leader du parti, João Lourenço.

De même, l'assemblée a approuvé les résolutions sur la participation du MPLA aux élections générales de 2022 et le bilan de son VIII Congrès ordinaire, tenu du 9 au 11 décembre 2021, qui a réélu João Lourenço à la présidence du parti, avec 98,04% des suffrages.

La session a également nommé Manuel Fernando Correia Victor "Nelo Victor" au poste de directeur de l'information et de la propagande du Comité central.

Les participants à la réunion ont convenu de remplacer Yara Gracinda de Carvalho et Maria da Assunção Pacavira, nommées pour exercer des fonctions incompatibles avec l'activité du parti et, par conséquent, seront remplacées par les militants Esperança Elga Pena et Osvaldo António José Caculo.

Informations sur l'inscription électorale d'office

L'organe a été informé de l'inscription électorale d'office, ainsi que de la préparation du processus électoral, au niveau du parti, ayant exprimé la volonté de concrétiser les actions qui conduisent le MPLA et son chef à une victoire significative lors des prochaines élections générales.

La résolution sur le règlement du Conseil d'honneur du MPLA a également été approuvée, qui sert d'instrument de consultation pour le président du MPLA, réunissant des personnalités historiques ou des militants qui ont exercé des fonctions d'une grande importance pour la vie du parti.

Au cours de la réunion, les membres de la Commission de discipline, d'éthique et d'audit du Comité central ont été élus, dont la mission sera de faire respecter les dispositions constitutionnelles, légales, statutaires, réglementaires et programmatiques de ce parti.

Infrastructures à impact socio-économique

Les membres du MPLA CC louent la construction et l'importance des travaux de construction du canal de Cafu à Cunene, projet qui vise à lutter contre la sécheresse sévère et bénéfique à un total de 230 000 habitants et 255 000 têtes de bétail, dans cette région du sud de la pays.

Ils ont également souligné la construction et l'inauguration de l'hôpital général de Cabinda et du terminal maritime de passagers (Cabinda), ainsi que d'autres investissements à impact socio-économique, qui visent à garantir de meilleures conditions de vie à la population.

Les membres du CC se sont félicités des actes politiques de masse, menés dans le cadre de la précampagne électorale de ce parti, qui démontrent la capacité de mobilisation des structures intermédiaires et la disponibilité des militants, amis, sympathisants et électeurs du MPLA, en vue de la victoire électorale.

Condoléances à l'occasion du décès de l'historien Artur Júlio

Les participants à la réunion ont exprimé leur tristesse et leur consternation face au décès du directeur du Centre de documentation et de recherche historique du Comité central, Artur da Silva Júlio, survenu le 1er de ce mois, en République d'Afrique du Sud.

Face au malheureux événement, ils s'inclinent devant sa mémoire et présentent leurs plus sincères condoléances à la famille endeuillée.

Salutations pour la Journée de la liberté de presse

Le Comité central du MPLA salue les professionnels des médias, à l'occasion du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse.

Il reconnaît ce droit fondamental comme essentiel pour le renforcement de la démocratie, la promotion continue de la paix, de la justice, du développement durable et des droits de l'homme.