Afrique: Campagne sur nos victoires - Ma contribution

communiqué de presse

Mohamed Seedat, Bénévole et Militant de Greenpeace Afrique

J'ai rejoint Greenpeace Afrique en 2019 en tant que bénévole dans le but de "redonner" non seulement à mon peuple et à mon pays, mais plutôt à la terre dans son ensemble. Cette planète magnifique, majestueuse et source de vie que nous, les humains et tant d'autres espèces, appelons notre foyer, mérite une "voix" pour faire connaître à la race humaine les effets néfastes que nos modes de vie ont sur elle. J'ai été sensible d'avoir rencontré tant de personnes d'horizons différents et variés à Greenpeace, toutes unies par leur amour de l'environnement et leur passion pour la préservation de cette belle planète, et je crois que ce groupe de personnes peut être cette "voix" dont notre mère la Terre a besoin.

De l'air pur, c'est ce dont tout le monde a besoin ! L'action de sensibilisation à la pollution atmosphérique était vraiment audacieuse et incroyable. Un événement public en présence de milliers de spectateurs était la scène idéale pour exprimer nos préoccupations. Des risques ont été pris mais le résultat a été fructueux. Cette victoire a été importante pour Greenpeace dans son ensemble et personnellement pour moi aussi, car elle correspondait à un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne, à savoir la conservation de l'environnement.

Je suis honorée de faire partie de Greenpeace et j'ai l'intention de continuer à participer à ses efforts pour préserver l'environnement et éduquer les autres sur la réduction de l'impact que nous, les humains, avons sur l'environnement, ainsi que sur les mesures que nous pouvons prendre, en tant qu'individus, pour atténuer ces effets et préserver cette belle planète qui est la nôtre.

Je suis reconnaissant de l'expérience que j'ai vécue au cours de cette action et de l'opportunité qui m'a été donnée par Greenpeace de faire partie de cette cause. Je suis convaincu que des actions continues comme celles-ci permettront de sensibiliser l'opinion publique et d'apporter des solutions aux crises auxquelles nous sommes confrontés en tant que population mondiale.