Gambie: Discours à la Nation de Son Excellence Adama Barrow, Président de la République de la Gambie et Chef Suprême des Armées à l'occasion de la Fête d'Eid-ul-Fitr Date - 1 Mai 2022

Chers Compatriotes et Résidents de la Gambie,

Qu'Allah soit loué et magnifié pour nous avoir permis d'être témoins d'une autre Fête d'Eid-ul-Fitr ou Koriteh, qui marque la fin du Mois Saint de Ramadan.

Nous sommes particulièrement reconnaissants qu'Allah nous ait accordé la santé et la possibilité de nous acquitter de notre devoir religieux à travers l'observation du jeûne durant le mois entier, et ce, tel que décrété par la religion musulmane.

Pour autant que nous avons des raisons de célébrer et d'être joyeux, nous ne devons aucunement oublier toutes ces personnes, ici et à l'étranger, qui sont soit à l'hôpital, qui souffrent de la faim ou qui endurent des situations pénibles et désagréables. Ces personnes qui ne pourront célébrer cette importante Fête Musulmane doivent être l'objet de notre compassion et de nos prières, et ce, afin qu'elles puissent recouvrer la santé.

Comme nous enseigne l'Islam, le mois du Ramadan arrive avec des leçons et instructions pour nous permettre de renforcer et consolider nos rapports avec le Dieu Tout-Puissant, nous guider dans nos vies quotidiennes, et nous permettre d'améliorer nos relations interpersonnelles.

C'est un mois qui consolide la foi et encourage les actes charitables, apporter aide et assistance aux moins privilégiés, montrer de la compassion aux personnes souffrantes, et agir avec générosité envers la famille, les amis et les voisins.

J'ai noté avec profonde satisfaction un nombre important d'organisations et de philanthropes qui ont manifesté de la générosité aux personnes se trouvant dans le besoin. Nous leur adressons nos remerciements les plus sincères.

Cette année, le mois de Ramadan a coïncidé avec le déclenchement ou la persistance de conflits dans certaines parties du monde. Tout comme la pandémie, la guerre en Ukraine, par exemple, continue d'avoir un impact négatif sur l'économie mondiale.

Il est donc urgent que nous puissions chérir et sauvegarder la paix et la stabilité dont nous jouissons présentement, tout en priant pour la paix et pour un monde meilleur.

Malgré la triste situation que nous vivons, nous devons rester inébranlable dans notre foi et poser des actes de bienveillance et d'absolution. Dans ce contexte, j'exprime notre reconnaissance à nos leaders et prêtres religieux qui prêchent de manière infatigable pour la paix et l'amour, et ce, tout en continuant de prôner la courtoisie et le bon voisinage.

Cela a été une bénédiction pour nous d'être témoins au cours de cette même période d'importants évènements religieux et nationaux tels que le mois de Carême et la Fête de Pâques pour la communauté Chrétienne et les élections de l'Assemblée Nationale.

Nous sommes reconnaissants du déroulement paisible de ces évènements importants. Mais nous ne devons aucunement nous permettre de ralentir nos efforts visant au maintien de la paix et de la stabilité dans le pays, et ce, tout en maintenant des relations cordiales avec nos voisins.

Mes Chers Compatriotes et Résidents de la Gambie,

La paix est une denrée précieuse et inestimable. Le récent conflit dans la région de la Casamance au Sénégal a provoqué le déplacement d'un grand nombre de familles et de communautés. Cela a eu des conséquences graves sur les communautés de certaines localités de la région du Foni, en territoire Gambien, dans la mesure où le fonctionnement des écoles a été perturbé, des familles entières ont été séparées, des biens et propriétés ont été détruits.

Dans le cadre de nos relations de bon voisinage avec la République du Sénégal, je garde constamment le contact avec mon frère et collègue, le Président Macky Sall, en vue de garantir le règne de la paix dans la région. Nos deux nations forment un seul peuple car elles sont unies et indivisibles. A travers le dialogue, une résolution pacifique pourrait être trouvée et mise en place en vue de mettre définitivement fin à cet éternel conflit.

Dans la mesure où nous célébrons l'Eid-ul-Fitr, nous devons prendre le temps de pardonner, nous réconcilier et montrer de la compassion et de la miséricorde les uns envers les autres. Nous nous devons de faire preuve de modération et poser des actes généreux envers tous les membres de la société, indépendamment de leur appartenance politique ou sociale, ainsi qu'envers nos familles et voisins.

Mes Chers Compatriotes et Résidents de la Gambie,

Je suis tristement conscient et affligé par la montée des prix et des difficultés que cette situation pose aux familles. En réponse à cette situation, mon gouvernement a pris des mesures pour réduire les dépenses et subventionner les prix du carburant en vue de l'allègement des souffrances des populations face à la montée croissante des coûts du carburant sur le marché mondial.

Ces mesures gouvernementales ne sont que temporaires. J'exhorte donc tous les Gambiens à adopter des stratégies durables et permanentes, notamment l'intensification de la production agricole en vue de satisfaire la consommation locale.

Il est nécessaire de réduire, et ce de manière significative, notre dépendance sur l'importation des produits alimentaires essentiels. Nous devons sincèrement investir nos efforts dans le domaine de l'agriculture afin d'atteindre ce but car cela est l'unique alternative.

Mes Chèrs Compatriotes,

Nous sommes de plus en plus préoccupés par l'impact de l'économie mondiale sur la migration. La migration irrégulière, en particulier, pose de plus grandes difficultés de nos jours que par les temps passés. Les conséquences de la migration clandestine sont pénibles et profondément regrettables.

Avec une certaine indifférence, les pays développés ont décidé de poursuivre la fermeture de leurs frontières aux migrants clandestins. De tels évènements malheureux réduisent leurs possibilités de succès dans le monde en voie de développement.

Il est par conséquent nécessaire de reconnaitre que bien qu'il nous serait impossible de mettre complètement fin à la migration clandestine, nous devons nous lancer à la recherche d'alternatives et de nouvelles opportunités en vue d'offrir une vie meilleure aux citoyens de notre pays.

La pandémie du COVID-19 pose en ce moment une sérieuse menace au secteur touristique en Gambie. Pour cette raison précise, il est temps de réviser nos stratégies et options en vue de créer des emplois durables et permanents.

Nous avons été dotés de ressources naturelles abondantes. Ces ressources naturelles sont une bénédiction que nos jeunes se doivent d'exploiter dans la mesure où nous disposons d'assez de ressources foncières et aquatiques pour leur permettre d'initier des activités génératrices de revenus. Cela nous permettra de profiter des nombreuses opportunités qui existent dans le domaine de l'agriculture et de la pèche en vue de la stimulation de l'économie de notre pays. Il est indispensable que nous prenions notre destin en main afin de subvenir à nos propres besoins plutôt que de dépendre uniquement de l'aide extérieure.

Mes Chers Compatriotes et Résidents de la Gambie,

Un grand nombre de personnes font le voyage dans leurs villages et communautés d'origine en vue de la célébration de la fête de l'Eid avec leurs familles et proches. Des accidents tragiques et malheureux ont eu lieu récemment sur nos routes. J'exhorte donc tous les conducteurs à conduire prudemment et au respect du code de la route. Je recommande également une plus grande vigilance aux agents de la police routière.

L'Eid est un moment de célébration. Mais nous devons également saisir cette occasion pour mener une réflexion sur le meilleur comportement à adopter pour l'intérêt supérieur de la nation.

Nous devons nous attacher à nos valeurs et bonnes éthiques afin de guider la nouvelle génération. Nous devons nous rappeler que les possibilités d'une vie commune heureuse et satisfaisante s'améliorent au fur et à mesure que nous posons des actes nobles et que nous apprenons à nous accepter les uns les autres.

Je vous souhaite une bienheureuse et mémorable Fête d'Eid-ul-Fitr. Je prie pour que nous puissions être témoins de bien d'autres cérémonies religieuses dans les années à venir.

Je vous remercie de votre attention.

