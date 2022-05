Congo-Kinshasa: Interpellation !

En plein épicentre de la commémoration de la liberté de presse ce mardi 3 mai 2022, beaucoup continuent à confondre justement la liberté de la presse, les limites de la liberté de presse et le libertinage. Voilà, quelques thématiques auxquelles les professionnels des médias congolais doivent comprendre dans la pratique de ce métier noble.

Ce sacerdoce ne devrait aucunement se transformer à un spectacle, sous la forme d'un tribunal d'expression pour émettre des absurdités à la place publique pour salir telle ou telle autre personne. "Les limites de la liberté de presse, c'est ce qu'il faut apprendre aux journalistes de la RDC", recadre un chevalier de la plume. Dans tous les cas, tout professionnel des médias devra bannir l'injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuves, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge, l'incitation à la haine (religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale) ainsi que l'apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier. Le respect, la dignité humaine, la vie privée et la sphère d'intimité des individus, ainsi que les institutions et autorités publiques, l'ordre public et les bonnes mœurs ne doivent jamais disparaitre dans l'exercice du quatrième pouvoir.

Dans cet élan, le combat des professionnels, comme dirait le Ministre de la communication Patrick Muyaya, c'est aussi de débarrasser, ni plus, ni moins, de ces moutons noirs qui ternissent cette belle profession. C'est alors, un devoir de tout un chacun de dénoncer et de mettre hors état de nuire ceux qui prétendent être de cette grande famille mais qui ne respectent pas le Code d'éthique et de déontologie du journaliste en République Démocratique du Congo.

"L'heure est aussi venue pour que des structures de notre écosystème professionnel adoptent une nouvelle approche de monitoring leur permettant de ne pas servir de bouclier aux journalistes et/ou pseudos journalistes qui, par leur comportement kamikaze, ternissent la réputation de la presse congolaise", a dit l'ancien présentateur du journal devenu Ministre de la communication et médias, porte-parole du Gouvernement.

C'est possible d'y arriver. L'Etat, quant à lui, doit respecter son engagement sur la liberté de la presse et les professionnels des médias doivent se rappeler du code d'éthique et déontologique. Chacun devra faire sa part. C'est une interpellation !