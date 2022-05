Congo-Kinshasa: Assises de Pré-COP27 - Eve Bazaiba et les Ministres des forêts et de l'environnement de la COMIFAC discutent de l'agenda Préparatoire

A l'initiative de la Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, Eve Bazaïba Masudi, un agenda préparatoire de la concertation des Ministres des forêts et de l'Environnement de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale(COMIFAC), a été discuté ce jeudi 28 avril 2022 par visioconférence.

Pendant près de deux heures, les Ministres des forêts et de l'Environnement de la COMIFAC ont cogité sur plusieurs points inscrits à l'ordre du jour entre autres l'organisation des travaux Préparatoires de la Cop27, l'organisation du troisième sommet des chefs d'Etats de la COMIFAC, l'organisation de la 11ème session ordinaire du Conseil des Ministres, la mobilisation des financements de Glasgow, les contributions égalitaires et la réunion PFBC.

Prenant la parole à cette conférence vidéo, Eve Bazaïba a profité de l'occasion pour informer à ses paires la décision prise par l'Egypte de co-organiser la Pré Cop27. Elle a également présenté aux ministres de l'environnement du Bassin du Congo la vision de la RDC à ce sujet. Pour Eve Bazaiba, la RDC compte travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des Etats du Bassin du Congo pour la réussite de cette grande messe du climat.

A en croire les propos de la patronne de l'environnement congolais, les ressources naturelles et les forêts de la RDC ne seront pas les seules à être valorisées lors des travaux préparatoires de la Cop27. Il sera question de parler plus des ressources du Bassin du Congo qui contribuent à l'atténuation de réchauffement climatique dans le monde.

Un autre point évoqué au cours de cette réunion en ligne, c'est celui de l'organisation du sommet des chefs d'Etats de la COMIFAC. Pour l'économie de cette réunion, la VPM-EDD a précisé qu'un travail de fond est à pied d'œuvre pour la réussite de ce sommet à travers une équipe technique notamment du secrétariat exécutif de la COMIFAC et celle de la Vice-primature à l'environnement.

Cela dans le but de mettre en place une feuille de route et fixer une date pour l'organisation réussie de ce sommet des chefs d'Etats de la COMIFAC. Au regard de la lenteur sur la mobilisation des financements promis à Glasgow aux Etats du Bassin du Congo, les Ministres de la COMIFAC ont relevé le fait qu'il était important de renforcer le mécanisme de financement existant dans le Bassin du Congo mis en place dans le cadre de la Communauté des Etats de l'Afrique Centrale, CEAC et optimiser le fond bleu qui est un mécanisme financier du Bassin permettant de recevoir l'essentiel des financements internationaux annoncés en faveur du Bassin du Congo.