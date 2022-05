Congo-Kinshasa: Marche pacifique du 6 mai 2022 - BAC & OFIS - Jean-Marie Ntantu-Mey appelle la Société Civile au boycott

Le Bureau d'Action et d'Eveil Culturels à l'éducation (BAC) et l'Organisation des Forces Inter-Socioprofessionnelles de la Société Civile (OFIS), tout en dénonçant le forcing de certains parlementaires et en exigeant un consensus pour la loi électorale, invitent les forces vives et les animateurs de la Société Civile à ne pas marcher aux côtés des partis politiques qui les utilisent comme marche-pied depuis tant d'années.

En effet, le BAC et l'OFIS ne cessent de dénoncer le fait que, depuis la Conférence Nationale Souveraine, les acteurs politiques ne s'associent à la Société Civile que lorsqu'ils sont dans l'opposition. Mais, dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils ont du mépris pour les acteurs de la Société Civile et toute l'élite intellectuelle non membres des partis politiques.

Que les jeunes et les femmes cessent de suivre naïvement les dirigeants politiques. Voyez comment les médecins, les magistrats, les enseignants, particulièrement les Professeurs d'universités sont obligés de s'agenouiller devant des Ministres qui ne les approchent pas à la cheville.

Donnons de la valeur à la formation et aux fonctions qui requièrent une bonne formation, des compétences et une intégrité morale. Abandonnons le "chance eloko pamba".

Nous pensons à la réflexion d'un arabe qui regrette le fait que " pendant que les docteurs et les doctorants sont à pieds, les jeunes militants des partis politiques roulent carrosse et se la coulent douce... ". Acteurs des forces, laissons ceux du pouvoir et de l'opposition s'affronter ; œuvrons pour un dialogue pacifique pour les départager objectivement. Depuis la CNS, beaucoup d'acteurs des forces vives ont perdu du travail, voire la vie pour rien.

Quand ils sont dans l'opposition, ils sont amis de la population de la Tshangu, du Mont-Amba et du Camp Luka. Lorsqu'ils accèdent au pouvoir ils s'enferment à la Gombe et à Binza ! Non, il est grand temps que la majorité ne soit plus otage d'une minorité d'acteurs des partis politiques du pouvoir et de l'opposition !

Jean-Marie Ntantu-Mey

Promoteur du BAC et de l'OFIS, Notable et Doyen de la Société Civile