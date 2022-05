Angola: Nord-Kivu - Plaidoyer pour l'accompagnement des déplacés Waloa Luanda

Des milliers d'habitants du groupement Waloa Loanda, en territoire de Walikale (Nord-Kivu) éprouvent des difficultés, depuis quelques semaines, à retourner dans leurs villages, rapporte le comité de la jeunesse de cette entité.

Le président de cette structure plaide cependant pour l'accompagnement humanitaire de ces habitants en déplacement depuis le mois de mars dernier.

" Ces déplacés sont dans des maisons d'accueil. Leurs enfants n'étudient pas, et à Malembe, aucune activité scolaire n'est organisée. Voilà pourquoi, nous demandons aux autorités de poursuivre le processus de paix à Malembe et aux humanitaires, s'il y a possibilité. Ces déplacés méritent un accompagnement sur le plan financier et matériel, afin qu'ils retournent dans des bonnes conditions ", a plaidé Willy Mirimba.

Les autorités territoriales de Walikale et notables locaux du groupement Waloa Loanda initient, depuis le mois d'avril dernier, une série de dialogues sociaux et sensibilisations pour permettre le retour de ces habitants en déplacement à Walikale-centre et autres villages situés le long de l'axe routier Walikale-Hombo.

Pour rappel, les habitants Waloa Luanda avaient fui leur milieu à la suite des accrochages survenus, du 24 au 26 mars dernier, entre les Maï-Maï Kifuafua et un groupe d'habitants de Malembe.

Ces derniers protestaient contre la mort subite d'une femme dont l'enfant venait d'être arrêté par les miliciens.