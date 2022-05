Congo-Kinshasa: FECOFA - L'atelier de mise à niveau sur FIFA Connect s'est ouvert lundi à Kinshasa

Les représentants des clubs engagés en Ligue 1 et 2 du championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), sont depuis lundi 2 mai, à l'école de formation sur la mise à niveau de l'application Fifa connect.

Il s'agit bien d'un outil de travail qui s'intéresse aux différents acteurs du football, avec objectif d'assainir l'environnement du football. L'atelier a été présidé par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), Patrice-Rainier Mangenda, en l'absence du président Donatien Tshimanga empêché.

Dans son mot de circonstance, l'administratif de la Fecofa a indiqué que les dirigeants des clubs doivent s'approprier de cette application et en faire bon usage : " dans cet atelier de mise à jour, il est question de parler du Transfert matching system (TMS) ou le système mise en place par la Fédération internationale de football association pour le suivi de tous les transferts internationaux opérés ici et là dont le début, évoqué en terme de " Licence plus " avait échoué. Au finish, tout était mis en branle pour fédérer les données nationales à l'échelle d'une centrale au niveau de la FIFA. Toute inscription qui y est prise reste définitive du fait qu'elle assure à la fois la sécurisation du joueur et tout investissement autour de lui. En même temps, plus on s'inscrit dans cette plateforme, plus on évite les conflits récurrents vécus en cette matière".

Après le mot d'ouverture de Mangenda, Skitch Bashonga et Cathy Nonga, - deux spécialistes en la matière ont exposé l'un après l'autre sur deux sujets différents au regard du survol de divers sujets effleurés par le secrétaire général adjoint de la FECOFA.

Bashonga a planché sur le TMS (Transfert Matching System) avec deux orientations dont l'une pour les transferts locaux et l'autre pour les transferts internationaux selon que le joueur est amateur ou professionnel. Cathy Nonga pour sa part, a éclairé la lanterne de l'assistance sur tout ce qui est lié à FIFA Connect et à FECOFA Connect avec toute la connexion qu'il y a entre les deux plateformes en prévision de la saison sportive 2022-2023.

Après la journée de lundi, l'atelier se poursuit mardi avec les équipes de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) puis avec celles des Ententes urbaines de football de la capitale, avant de se terminer mercredi avec les clubs de la Commission provinciale du football féminin (CPFF).