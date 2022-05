Congo-Brazzaville: Science - Réhabilitation de la zone de recherche agronomique de Loudima

En allant toucher du doigt la réalité de la zone de recherche de Loudima, dans le village Malela, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, a réhabilité certains compartiments afin d'améliorer la qualité du travail qui s'y fait.

Dans la zone de recherche agronomique de Loudima, département de la Bouenza, se font les travaux scientifiques liés à l'amélioration de l'agriculture tant pour le pays que pour la sous-région. Plusieurs technologies y sont utilisées pour les semences améliorées, les terres adaptées... Seulement, certains équipements ne fonctionnaient plus. Pour faire tourner les machines à plein régime, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a engagé une opération de réhabilitation.

Les installations de captage et de pompage ont été remises en service, l'eau étant un élément essentiel à la production des semences. Les travaux de réhabilitation ont également concerné deux stations d'électropompe du forage et de château d'eau de 100 000 litres. Ces travaux ont permis d'enclencher le travail d'expérimentation sur la sole irriguée de cinq hectares dédiés aux essais multi-locaux du maïs, de l'orge et du sorgho.

Aussi, les laboratoires de céréales, de phytiatrie, des plantes à racines et tubercules ont été réhabilités et équipés ainsi que les chambres froides et fraiches pour la conservation des semences.

En rappel, la zone de recherche de Loudima, un des fleurons de la recherche agronomique au Congo à l'époque, compte des laboratoires de recherche, des unités, des équipes et stations de recherche ainsi que différents services spécialisés.

Au nom de ses collègues ministres en charge de la Santé et de l'Enseignement primaire, la ministre Delphine Edith Emmanuel a remis des dons composés de produits pharmaceutiques et du matériel didactique au dispensaire de Maléla et à l'école primaire.