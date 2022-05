Congo-Brazzaville: La population de Ngoyo encourage les actions du Dr Frenel Loembé

Au cours d'une rencontre citoyenne axée sur les questions de santé et les œuvres sociales qui a eu lieu récemment à Ngoyo, les habitants de cet arrondissement ont manifesté leur satisfaction et exhorté Frenel Loembé, expert en santé publique, à aller plus loin dans ses actions en leur faveur qu'il réalise à travers la fondation qui porte son nom et dont il est le président.

"Mon équipe et moi tenons à vous remercier pour votre présence à ce rendez-vous de l'amitié et de la convivialité. Je tiens personnellement à remercier ceux qui nous suivent et qui participent aux rencontres que nous organisons". C'est par ces mots que le docteur Frenel Loembé, qui a fait de la guérison de l'être humain son combat de vie, a débuté son propos lors de la rencontre qui a réuni, le 30 avril au siège de la fondation Frenel-Loembé, situé dans la zone du Centre d'enseignement des métiers d'agriculture, les habitants des différents quartiers de Ngoyo. Frenel Loembé ayant bâti son engagement autour du partage, de l'échange et de la concertation s'est fixé comme priorité, depuis 13 ans et en tant que professionnel de la santé, d'essayer de soulager, tant soit peu, la peine de ses semblables et d'œuvrer pour leur bien-être.

"En tant que professionnels de santé, nous pouvons lire sur le visage du patient lorsqu'il se sent mieux, lorsqu'il se sent dérangé et pire encore, lorsqu'il ne se sent plus rassuré d'un lendemain meilleur. Cette lecture est aujourd'hui présente sur la plupart des visages des habitants de Ngoyo, le désespoir habite désormais nos maisons et l'inquiétude notre âme. Je peux vous dire à quel point c'est difficile pour un médecin de rester insensible face à cette situation", a-t-il lancé.

Ne pouvant rester insensible et conscient des difficultés qu'éprouvent les Congolais pour bénéficier des soins de santé de qualité, Frenel Dave Loembé, outre les rencontres de partage, d'échange et de concertation, initie et organise, à travers sa fondation des actions en faveur de la population de Ngoyo (sensibilisation à la sécurité et à l'hygiène alimentaire, éducation à la santé, campagnes de prévention et de dépistage des maladies comme le paludisme, l'hypertension artérielle, le cancer... ).

Pour lui, il s'agit de regarder ensemble comment œuvrer pour le développement et le bien-être de la population de Ngoyo et remédier à certains problèmes (insécurité, manque d'emploi, antivaleurs, situation des personnes vulnérables) avec un accent sur ceux relatifs à la santé, aspect primordial pour un être humain. "On ne peut pas aller travailler ou vaquer à ses occupations si on n'est pas en bonne santé", a insisté Frenel Loembé appelant à œuvrer ensemble pour une vie de qualité. Satisfaite de ses actions et en l'encourageant dans cette lancée, la population a estimé que ce dernier ferait plus pour elle en accédant au parlement.

Répondant à cette préoccupation, Frenel Loembé, qui assume son identité de fils de Ngoyo, a répondu : "Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander d'aller plus loin dans mon engagement. Et cela se marie avec mon envie de me mettre davantage au service de la population, au service de notre quartier, à votre service, car un député n'est qu'un employé du peuple, au service du peuple, pour le peuple. Je décide de porter vos espoirs en me faisant candidat aux élections législatives de juillet prochain. Je vous invite donc à vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter. Sachez que désormais nous avancerons ensemble. Ensemble, nous sauverons, nous bâtirons et nous définirons notre avenir à Ngoyo". La rencontre a été clôturée par cette nouvelle accueillie par des ovations.