Congo-Brazzaville: Médias - Des professionnels invités à lutter contre les fake news

Les professionnels des médias publics et privés ont été édifiés, le 3 mai à Brazzaville, sur le concept " fake news " lié à la vaccination contre la covid-19, lors de la formation organisée par le ministère de la Communication et des Médias, avec l'appui financier du l'Unesco.

L'objectif de la formation a été de renforcer la capacité professionnelle des partcicipants dans la détection et la lutte contre les fausses informations qui entravent la vaccination de masse, moyen permettant de garantir l'immunité collective. Il s'agissait d'aider les professionnels des médias souvent confrontés à des difficultés d'interprétation des sujets liés au développement des vaccins. " La formation vise à prendre du recul et à avoir une analyse rationnelle et objective sur tous les sujets en rapport avec la vaccination contre le coronavirus ", ont indiqué les organisateurs.

L'atelier de sensibilisation a regroupé des professionnels des radios communautaires, des chaînes de télévision, de la presse écrite ainsi que ceux des médias en ligne. Les enseignements ont été donnés par plusieurs orateurs parmi lesquels le Dr Emery Godefroy Yomby, du département des Sciences et techniques de la communication. Il a exposé sur infodémie et vaccination covid-19, expliquant le concept infodémie qui renvoie à l'infox, fake news, mésinformation, surinformation, désinformation et mal information. Selon lui, les fausses informations diffusées en ligne ou hors ligne sur la santé publique ont eu un impact négatif.

A cet effet, il a souligné que les fake news véhiculés sur la maladie ont occasionné le faible taux de participation à la vaccination, l'augmentation de la peur au sein de la communauté ainsi que le manque de confiance au personnel de santé et bien d'autres.

Plus de deux millions de doses de vaccins disponibles non utilisées au Congo

Le président de la commission prévention, contrôle des infections, mobilisation sociale et communication sur les risque, le Dr Jean Claude Emeka, a indiqué qu'à l'heure actuelle aucun nouveau cas de coronavirus n'est enregistré dans le pays. Il l'a fait savoir dans sa communication sur l'évolution de la pandémie dans le monde et la riposte au Congo. Son intervention a été axée sur l'historique du coronavirus, la présentation de la situation épidémiologique au plan mondial et au Congo, l'importance de la vaccination et la proposition de quelques solutions.

Pour le chef de département Sciences et techniques de la communication à l'Université Marien-Ngouabi, le Dr Antonin Idriss Bossoto, les professionnels doivent s'approprier des outils numériques de vérification des informations.

Notons que cet atelier de sensibilisation des professionnels des médias sur les fake news liées à la vaccination a été ouvert par le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungala, en présence de la représentante de l'Unesco, Fatoumata Marega. Le ministre a annoncé à cette occasion l'amélioration de certains éléments parmi lesquels la réforme des textes. " Nous allons nous inspirer sur les nouveaux défis et s'appuyer sur les conclusions des assises nationales de la presse pour modifier et améliorer les textes ", a-t-il déclaré, ajoutant: " Nous allons nous battre pour renforcer la redevance audiovisuelle en la rendant régulière avec le recouvrement des taxes pour la répartition de manière équitable ".