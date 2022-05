Ile Maurice: Raquel Jolicoeur - 4 chefs d'accusation pour celui qui voulait "dynamiter" le parlement

C'est sous forte escorte policière que Raquel Jolicoeur, leader du groupe populaire armada 666, sur TikTok, a comparu devant la Bail and Remand Court, hier. Quatre chefs d'accusation provisoires ont été retenus contre lui : trafic de drogue, possession d'arme à feu, possession d'explosifs et "threatening to do an act of terrorism".

Lors de son arrestation lundi matin, à son domicile, à Roche-Bois, Raquel Jolicoeur aurait déclaré qu'il avait l'intention de faire exploser le Parlement et les Casernes centrales après que des engins explosifs, un révolver, des munitions et de la drogue, ont été retrouvés chez lui. "Mo dakor zot gagn mwa avek revolver mo pena so lisans, ek sa banla, armada 666 pou fer (... ) dan pei pou desann 1-2 gard, sa dynamit-la enn pou zet lor Parlman enn pou zet lor Kasern", aurait lancé Raquel Jolicoeur à la police.

Concernant la drogue retrouvée chez lui, Raquel Jolicoeur a affirmé qu'il devait la partager avec son groupe. "Mo pa fer trafik mwa, inpé parsel mo partaz avek mo group, 1-2 mo ti pe rod lamoné pou pay avoka, mo koné mo wanted", aurait-il ajouté. Sa voiture, arborant une plaque d'immatriculation personnalisée, a aussi été saisie par les enquêteurs.

Le suspect de 26 ans, qui dit exercer le métier de marchand de légumes, est connu pour ses vidéos controversées et "antipolice" sur TikTok. Il était recherché après l'arrestation de son petit frère, Miguel, 20 ans. Ce dernier, auteur d'une chanson qui a fait polémique, avait dénoncé Raquel après que la brigade antidrogue a saisi des stupéfiants valant à Rs 2 millions, chez lui, à Riche-Terre, le 30 mars.

Raquel Jolicoeur devra être auditionné officiellement par la Major Crime Investigation Team en présence de son avocat, Me Sanjeev Teeluckdharry. Les proches du suspect ont, eux, consigné une Precautionary Measure au poste de police de RocheBois après la perquisition effectuée par la police. Sa mère, âgée de 58 ans, accuse des agents d'avoir endommagé des caméras de surveillance d'une valeur de Rs 300 000, qui avaient été installées chez son fils. Selon la quinquagénaire, la police a emporté le DVR. Les proches expliquent que Raquel Jolicoeur dormait au moment où la police est arrivée et qu'il était sous l'influence de l'alcool.

L'enquête se poursuit.