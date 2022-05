Botswana: Production locale de véhicules - Le pays tient son projet

Le gouvernement Botswanais annonce s'engager dans un projet de construction locale de véhicules électroniques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et par ricochet au développement de l'industrie Botswanaise.

Le ministère de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie du Botswana vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt d'entreprises locales comme internationales avec toute l'expertise requise pour la fabrication de véhicules électriques. L'appel à compétition court jusqu'au 12 mai et aboutira à la sélection d'un constructeur qui produira localement ces types de véhicules ainsi que des composants connexes. La source de préciser que les véhicules devraient être vendus sur le marché local, et régional.

" La manifestation d'intérêt vise à développer l'industrie locale de l'électromobilité pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuer aux autres objectifs de développement du Botswana envers l'industrie " indique le gouvernement dans un communiqué.

Ce choix relève de la prise de conscience de l'importance des implications économiques et surtout environnementales des pays africains de l'utilisation des véhicules à combustible fossile. Dans le contexte actuel de pénurie et de hausse des prix du pétrole, l'option pour les modèles de véhicules fonctionnant à base de carburants plus propres s'impose.

Toutefois, il est à relever que ce sursaut pour l'électromobilité qui gagne du terrain en Afrique pourrait se heurter aux défis énergétiques sur le continent, notamment la desserte électrique faible ou inexistante dans plusieurs régions.