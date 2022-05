Angola: Signature de quatre instruments juridiques

Luanda — L'Angola et la Guinée équatoriale ont relancé ce mercredi la coopération entre les deux pays, avec la signature de quatre instruments juridiques.

Ces deux États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ont signé, à Luanda, des mémorandums sur la formation du personnel, la Commission mixte de coopération, le processus verbal et les consultations politiques.

Les documents ont été signés en marge de la deuxième session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays.

Les signataires des accords ont été le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Téte António, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la Guinée équatoriale, Simeon Angue.

S'exprimant lors de l'acte, le ministre Téte António a déclaré que l'Angola considérait les domaines politico-diplomatique, de la défense, de la sécurité et l'ordre public, de la migration, des finances, de la justice et des droits de l'homme et de l'agriculture comme des priorités.

Il a également souligné les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information, des ressources minérales, du pétrole et du gaz, des transports, du tourisme et de la culture, ainsi que la promotion des investissements et de l'éducation.

Selon le chef de la diplomatie angolaise, la présence du ministre guinéen en Angola exprimait la volonté des deux pays d'accroître les relations de coopération.

À son tour, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la Guinée équatoriale, Simeon Angue, a déclaré que les instruments juridiques aideraient à définir les domaines d'intérêt pour l'insertion progressive dans la CPLP, ainsi que la formation en langue portugaise.

Selon lui, la Guinée équatoriale espère inclure dans la coopération la promotion des affaires et des investissements touristiques, entre autres services.

" Nous allons adopter des stratégies de lutte contre les fléaux qui menacent le plus fréquemment la sous-région, comme la piraterie dans le golfe de Guinée, dont la zone maritime émane une grande partie des ressources naturelles qui ont favorisé le niveau de développement des pays africains " , a-t-il exprimé.

Les relations de coopération entre l'Angola et la Guinée équatoriale ont atteint leur point culminant en 2006, lors de la signature de l'Accord général de coopération.

Depuis 2006, les relations entre les deux pays ont traversé différentes étapes de coopération, étant actuellement plus importantes dans les secteurs de la sécurité, du pétrole, du transport aérien et de l'ordre public.