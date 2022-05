Congo-Kinshasa: Matata Ponyo décrie la mauvaise gouvernance de la RDC

La situation socio-économique de la RDC est " catastrophique " et requiert un traitement de choc, capable de changer totalement le paradigme de sa gestion tant politique qu'économique et sociale. L'ex-Premier ministre Matata Ponyo l'a affirmé mardi 3 mai à Kinshasa lors de la clôture du premier congrès de son parti, " Leadership et Gouvernance pour le Développement " (LGD).

Pour Matata Ponyo, la RDC est mal gérée. Par conséquent, selon lui, l'indice du développement humain 2021 situe la RDC à la 175ème place sur un total de 189 pays, alors que la Corée du Sud occupe la 30ème place de ce même classement.

Il a alors dressé un tableau sombre pour le Congo-Kinshasa :

" Un pays dont les exportations agricoles représentaient près de 30% de ses 24 exportations globales en 1960, mais qui n'en exporte plus que moins de 1% actuellement. Un pays qui vit désormais des importations des produits agricoles qui lui coûtent annuellement près de 2 milliards UDS. Alors que presque tous les produits importés peuvent être produits sur le sol de nos ancêtres. Un pays qui importe les poissons chinchards alors que les poissons meurent de vieillesse dans ses fleuves et lacs très poissonneux. Un pays où la mauvaise gouvernance est prépondérante et place la RDC parmi les pays les plus corrompus au monde. "

Un autre indicateur qu'il a évoqué concerne le classement de Transparancy international 2021, où " la RDC occupe la 169ème place sur un total de 180 pays ; alors que d'autres pays africains ayant compris l'importance capitale et incontournable de la bonne gouvernance se situent à un niveau 25 honorable. Tels sont les cas de l'Ile Maurice et du Botswana qui occupent respectivement la 49ème et 55ème place. "

Ce tableau sombre, selon lui, nécessite une bonne gouvernance et des réformes d'envergure ; car aucun pays au monde ne s'est développé avec la mauvaise gouvernance et l'inaction. "