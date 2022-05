Congo-Brazzaville: Hausse du prix du blé - Les boulangers de Brazzaville invités à miser sur les farines locales

La mutuelle Union des jeunes pour le développement et l'entraide (UJDE), dans une déclaration publiée le 4 mai à Brazzaville, a demandé aux boulangers d'enrichir les farines de patate, manioc et maïs pour fabriquer des pains.

L'organisation de la société civile a indiqué que l'idée est de valoriser le patrimoine national, dynamiser l'économie locale, améliorer les pratiques de culture, échange et solidarité entre les agriculteurs et habitants du territoire. "Nous connaissons, dans ce pays, une boulangerie locale qui a mis en vente des pains, beignets et gâteaux à base de farine locale. L'idée avait germé des clients depuis plusieurs mois mais faute du soutien financier conséquent, la petite entreprise avait fermé ses portes ", a expliqué Princia Ngadila, une pétrisseuse.

Les baguettes de pains locaux peuvent rencontrer un franc succès dans les quartiers. "On commence à recevoir des commandes. Selon les statistiques recueillies, c'est le pain à base de patate qui passe le plus, après c'est celui de manioc et de maïs ", a indiqué Adéline Onka, responsable d'une boulangerie locale au quartier Ngamakosso, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, ajoutant que " ce succès s'explique par la qualité des farines ".

Au Congo, le gouvernement a réglémenté la fabrication des pains. La baguette de 220g est vendue à 130 F CFA dans la boulangerie (prix de gros) et à 150 F CFA en détail. Celle de 110g est à 65 F CFA en prix de gros et 75 FCFA en détail.

Le bureau exécutif de la mutuelle UJDE appelle les bailleurs, petits producteurs et commerçants locaux à valoriser les filières déjà existantes et à encourager les possibilités de multiplier l'initiative sur l'ensemble du pays. Notons que les boulangeries locales cumulent plusieurs obstacles et ont besoin de moyens d'accompagnement, notamment des intrants, du suivi technique, des bonnes semences, d'encouragement et d'encadrement.