Mali: Moussa Touré, nommé directeur général de la Banque Atlantique

Le Conseil d'administration de la banque Atlantique du Mali, a approuvé depuis le 17 février 2022, la nomination de M. Moussa Touré, en qualité de directeur général de ladite structure bancaire, rapporte un communiqué dont Fratmat.info a eu copie ce mercredi 4 mai 2022.

Précédemment directeur général adjoint chargé du développement, Moussa Touré a remplacé à ce poste, M. Habib Blédou, appelé à d'autres fonctions au sein du groupe. Le nouveau directeur général a acquis une solide expérience dans le secteur bancaire à travers des responsabilités exercées essentiellement dans les filières commerciales et relations clients, dont seize années passées à la Banque au Mali. Il a rejoint cette structure bancaire en 2006. Il y a occupé diverses fonctions, notamment celles de responsable clientèle grandes entreprises et de directeur banque de la clientèle des particuliers et du réseau.

A noter que Moussa Touré, est titulaire d'un MBA en management et finances de la Southeastern University (États-Unis), d'un Bachelor in Business administration de l'Institut supérieur de management de Dakar et d'un Certificat executive management general des activités bancaires (CEMGAB), programme animé par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) en partenariat avec HEC Paris. Rappelons que le Conseil d'administration s'était réuni sous la présidence de M. Kamal Mokdad, directeur général Bcp et international.