Afrique: BRVM - Tendance haussière maintenue pour l'indice BRVM Composite au terme de la semaine du 29 avril 2022

La tendance haussière de l'indice BRVM Composite de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui s'est matérialisée la semaine du 22 avril 2022 par une progression de 0,37%, s'est maintenue au terme de la semaine du 29 avril 2022, selon la Revue Hebdomadaire des marchés, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities.

Selon cette publication, le compartiment BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,26% à 220,25 points, ajoute Impaxis Securities Cependant les indices BRVM autres secteurs (-17,96%), BRVM industrie (-1,12%), BRVM finances (-0,69%), et BRVM services publics (-0,19%) ont clôturé dans le rouge.

Pour ce qui est du compartiment BRVM10, il a progressé de 0,19% à 168,63 points durant la période sous revue, entrainée essentiellement par la hausse des valeurs des titres CFAO Côte d'Ivoire (8,02%), Oragroup Togo (7,33%) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (5,11%), analyse Impaxis Securities. Selon cette SGI, le titre PALM Côte d'Ivoire occupe la première place du Top 5 de cette semaine avec une progression de 23,41%, SITAB Côte d'Ivoire se positionne à la seconde place du classement avec une variation de 10,43%, poursuit Impaxis Securities.

Le titre SETAO Côte d'Ivoire se positionne en tête du flop de cette semaine avec une baisse de 17,96%. SAFCA enregistre la deuxième plus forte baisse de la semaine en affichant un repli de 11,25%. À la troisième, quatrième et cinquième place de ce flop, la SGI cite les titres NESTLE Côte d'Ivoire, SICOR Côte d'Ivoire et ECOBANK Côte d'Ivoire qui ont enregistré respectivement une baisse de 8,76% ; 7,50% et 6,10%. Dans sa publication, Impaxis Securities note qu'au terme de la séance de bourse de la semaine du 29avril, le marché a enregistré un volume d'affaires de 4 227 418 261 FCFA pour un volume de 4 850 909 titres transigés.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une progression de 0,26 % et s'affiche à 6 586 647 456 509 FCFA durant la semaine sous revue. Concernant le compartiment obligataire du marché financier sous régional, Impaxis note qu'à la fin de la semaine du 25 au 29 avril 2022, il a enregistré un volume d'affaires de 2 280 millions FCFA pour un volume de 227 130 titres échangés, soit une hausse de 47,75 % par rapport à la semaine dernière. Les transactions du marché ont porté principalement sur deux titres obligataires : TPBF O10 6,50% 2020- 2028 et TPNE.O4 6,30% 2021-2031, précise Impaxis Securities. Ces titres enregistrent respectivement 88,00% et 7,94% de la valeur des transactions.

Le top 2 des titres transigés enregistre un volume d'affaires de 2 187 millions FCFA:

Après la séance de bourse du vendredi 29 avril 2022, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une baisse de 0,19% et s'établit ainsi à 7 745 216 493 467 FCFA. Au terme de la semaine sous revue, les adjudications du marché des titres publics ont porté sur l'État de Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso. Après adjudications, le Trésor Public de ces Etats ont absorbé respectivement 53,153 milliards FCFA, 33 milliards FCFA, 41 milliards FCFA et 25,55 milliards FCFA.