Angola: Mise en relief de la promotion culturelle

Luanda — Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Felipe Zau, a souligné ce mercredi, à Luanda, la nécessité de promouvoir la culture afin de générer des recettes pour l'économie.

Mais pour parvenir au succès, a-t-il renforcé, il faut associer les agents culturels et touristiques pour trouver des solutions aux besoins et aux défis communs dans les secteurs clés du secteur de la culture.

Lors de la XIIe réunion des ministres de la culture de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), le responsable a souligné que pour que cela se possible, il faut approuver et mettre en pratique des actions dans tous les secteurs, mais en particulier, la culture afin d'approfondir la coopération et renouveler sans cesse l'esprit d'appartenance à la CPLP.

"La diversité culturelle de nos peuples vise à garantir une plus grande durabilité pour la promotion des industries créatives et du tourisme", a-t-il dit.

Selon le responsable, il y avait tout un ensemble d'actions à caractère artistique-culturel, historique-scientifique et touristique, mais aussi des foires d'art et de culture, de la gastronomie, du cinéma, du théâtre, spectacles de musique et danse reconnus comme patrimoine national et de l'UNESCO, capables de contribuer à la croissance économique dans les pays de la CPLP.

De son côté, le secrétaire exécutif de la CPLP, Zacarias da Costa, a rappelé que de nombreux établissements culturels, tels que des théâtres, des musées et des cinémas, ont été frappé de plein fouet par la pandémie paralysant ainsi presque tous les services de production de biens et des services.

Dans cette perspective, les États membres se dédient de plus en plus à la recherche de meilleures solutions. "Un peu partout dans tous les pays de la CPLP, nous avons assisté à la mise en place des mesures de politique publique et de débats sur les industries culturelles et créatives dans le contexte d'une pandémie qui nous pousse à chercher des réponses aux problèmes émergents", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, la CPLP cherche à favoriser, à travers la concrétisation de projets culturels pluridisciplinaires, la construction d'un espace de promotion des industries culturelles et de l'économie créative au sein de la CPLP.

La réunion, qui doit s'achever ce jeudi, aborde entre autres, la mobilité dans les pays membres, des questions sur les perspectives de collaboration au sein de la CPLP pour la relance post-pandémique, ainsi que l'élargissement de la coopération avec les observateurs associés et les organisations internationales.