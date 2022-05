Angola: Le pays et l'Espagne signent un protocole dans le domaine des géosciences

Luanda — L'Institut géologique d'Angola (IGEO) et l'Agence d'État du Conseil de la recherche scientifique, M.P. (Csic) d'Espagne ont signé mercredi, à Madrid, un protocole de coopération bilatérale dans le domaine des géosciences.

Du côté angolais, le document juridique a été signé par le président du Conseil d'administration d'IGEO, Canga Xiaquivuila et pour l'espagnol, par la vice-présidente pour les relations internationales (CSIC), Ángeles Gómez Borrego, un acte assisté par l'ambassadeur d'Angola dans ce pays, Luis de Matos.

Ce protocole de coopération vise à établir des bases juridiques qui favorisent la coopération entre les parties, selon une note de l'ambassade d'Angola en Espagne parvenue à ANGOP.

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des géosciences sur la base de l'égalité, de la réciprocité et des avantages mutuels, de l'échange d'informations scientifiques et de personnel technique spécialisé.

Le document vise également à réaliser des missions scientifiques et techniques, à collaborer aux activités de recherche géologique et de recherche scientifique, à organiser conjointement des colloques, des conférences, des ateliers et des séminaires dans les deux pays, à suivre des études géologiques et géochimiques.

Cet instrument juridique permettra également des études spécifiques, qui peuvent inclure l'interprétation des données acquises entre autres formes de coopération d'intérêt mutuel qui peuvent être convenues entre les parties.

Pour le PCA d'IGEO, la signature de ce protocole de coopération est la concrétisation du souhait exprimé par les deux gouvernements, lors de la visite en Angola, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en avril 2021.

A l'occasion, Canga Xiaquivuila évoqué le Plan national de géologie (Planageo), qui a permis la reconnaissance géo-scientifique du territoire angolais, avec l'élaboration d'une nouvelle cartographie géologique, ainsi que l'élaboration de cartes hydrogéologiques régionales et d'études spécifiques qui apportent une valeur ajoutée dans la lutte contre la sécheresse dans le sud de l'Angola.

L'Institut géologique d'Angola est un organisme public qui a pour rôle fondamental l'exécution et la coordination de la cartographie géologique et l'étude des ressources minérales du pays, en tenant compte du caractère et de la politique minière établie par le Gouvernement.