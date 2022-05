Sénégal: BRVM - Le marché enregistre moins de 602 millions FCFA de transactions ce 4 mai 2022

Les transactions opérées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)ont totalisé moins de 602 millions de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 4 mai 2022.

En effet, contrairement aux deux séances précédentes avec des transactions respectives de 1,961 milliard de FCFA et 1,815 milliard de FCFA, la valeur totale des transactions de la journée de cotation du 4 mai 2022 n'a enregistré que 601,787 millions de FCFA. Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 20,34 milliards de FCFA, passant de 6569,500 milliards de FCFA le mardi 3 mai 2022 à 6549,160 milliards de FCFA ce mercredi 4 mai2022. Celle du marché obligataire est par contre en hausse de 14,178 milliards à 7737,337 milliards de FCFA contre 7723,159 milliards de FCFA la veille.

Du côté des indices, la situation est contrastée. En effet, si l'indice composite a enregistré une baisse de 0,31% à 217,56 points (contre 218,24 points la veille), il en va autrement de l'indice BRVM 10 qui a gagné 0,39% à 167,80points (contre 167,14 points la veille). Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SETA0 Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 480 FCFA), ETI Togo (plus 4,67% à 17 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 4,67% à 6 280 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 3,67% à 2 400 FCFA) et BOA Mali (plus 3,31% à 1 250 FCFA). Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 3 640 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 6 465 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 2 115 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,30% à 1 715 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,29% à 1 970 FCFA).