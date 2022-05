Angola: Le Président angolais envoie une missive à son homologue nigérien

Luanda — Un message du Président de la République d'Angola, João Lourenço, à son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, a été remis ce mercredi, à Niamey, dans le cadre d'un Sommet extraordinaire sur le terrorisme dans l'Union Africaine (UA).

La missive de l'homme d'État angolais a été remise par l'ambassadeur itinérant Dombele Mbala Bernardo, en tant qu'envoyé spécial du Président de la République d'Angola.

A cette occasion, le Président de la République du Niger a salué l'initiative de son homologue angolais et a réitéré sa disponibilité à participer en format présentiel au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (UA), prévu pour le 28 mai prochain, à Malabo (Guinée équatoriale), consacrée au terrorisme et aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement.

Il a également informé que lors de ce sommet, il compte présenter la situation actuelle dans son pays, ainsi qu'au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDAO).

Relations de coopération

L'occasion a également été saisie par le Chef de l'État du Niger, Mohamed Bazoum, pour exprimer son intérêt à accroître la coopération bilatérale avec l'Angola dans le domaine pétrolier.

L'Angola et le Niger entretiennent des relations diplomatiques.

Le Niger est un pays situé en Afrique de l'Ouest et bordé au nord par l'Algérie et la Libye, à l'est par le Tchad, au sud par le Nigeria et le Bénin et à l'ouest par le Burkina Faso.