Sénégal: Affaissement d'une conduite d'eaux usées près de l'autoroute - La réparation engagée dans l'urgence

La conduite 1400 qui draine des eaux usées de plusieurs quartiers (Parcelles Assainies, Liberté 6, Patte d'Oie, Almadies, Diamalaye... ) s'est affaissée, à quelques mètres de l'autoroute, à hauteur de la Patte d'Oie et à environ un kilomètre de la station d'épuration de Cambérène. Un grand cratère sépare les entrepôts de ferraille et les planches de salades non loin de l'autoroute, et près de l'embranchement de Patte d'oie. Au fond de la grande ouverture, on retrouve quelques pieds d'arbres et leurs branches. Le container jouxtant la partie affaissée peut s'écrouler à tout moment. Les fissures parcourent une bonne partie du tracé de la conduite. Les risques d'autres affaissements sont réels.

" Il faut sécuriser la zone. Ce n'est pas sûr. Il faut enlever tous ces abris, ces containers ", a préconisé le Directeur Général de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (Onas), Dr Ababakar Mbaye. En plus des techniciens de l'Onas, le Directeur général a effectué cette visite avec le Sous-Préfet des Parcelles Assainies, Diokel, Ngor Ngom. Séance tenante, la Direction de l'Onas a saisi une entreprise afin qu'elle engage, dans l'urgence des travaux de réparation.

Cette conduite est stratégique. En cas de casse, les eaux usées pourraient envahir l'autoroute perturbant du coup le trafic. Les maraichers, les fleuristes, les mécaniciens, les ferrailleurs ne sont pas aussi à l'abri des dangers. " Cette conduite date de 1985 or, la durée de vie d'une conduite est de 35 ans. Il faut la réparer. Mais il faut surtout penser à son renouvellement ", a proposé Pèdre Sy, Directeur de l'Exploitation et du Contrôle à l'Onas.