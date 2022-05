Afrique: Elim. CAN 2023 - Des modifications annoncées au sein de la sélection de la RD Congo

Maintenu à la tête des Léopards en dépit de la non qualification de la RD Congo pour la Coupe du monde 2022, Hector Cuper n'a plus droit à l'erreur et doit absolument qualifier la sélection congolaise pour la CAN 2023.

Alors que les éliminatoires de cette compétition commencent en juin prochain, le technicien argentin a prévenu ce mercredi qu'il y aura des modifications au sein de l'équipe nationale pour la vendre plus compétitif et lui permettre de décrocher son ticket pour la Côte d'Ivoire.

" Il y aura de la modification dans la sélection. Nous devons avoir les meilleurs joueurs à la sélection pour mieux aborder les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui débutent en juin prochain. Nous devons donc rester optimistes ", a-t-il fait savoir à la suite d'une réunion tenue avec le Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fecofa). La RD Congo se trouve dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2023 en compagnie du Gabon, de la Mauritanie et du Soudan. Elle n'était pas à la CAN 2021, jouée au Cameroun en janvier et février dernier.