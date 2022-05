Cote d'Ivoire: Gagnoa - La présidente de l'association des filles de Kragbalilié investie

L'Association des filles unies de Kragbalilié (Afuk) a une nouvelle présidente. Elle se nomme Serikpa Léontine. Elle est secrétaire de direction à l'inspection générale d'Etat.

Serikpa Léontine a été investie, le samedi 30 avril 2022, à l'espace Grand Léon à Abidjan par Dr Richard Gnadja, connu sous le nom de Dr Gnadja, pharmacien et cadre du Parti des Peuples Africain de Côte d'Ivoire (Ppaci) et de la sous-préfecture de Gnagbodougnoa, dans le département de Gagnoa.

La cérémonie a enregistré une forte mobilisation de cadres, jeunes et femmes de la région et une délégation du Ppaci venue soutenir Dr Richard Gnadja. " Vous avez honoré vos sœurs, vous avez magnifié vos mamans, vous êtes désormais notre fétiche ", a déclaré la nouvelle présidente de l'Afuk heureuse des actions menées par le parrain, Dr Gnadja. Et d'ajouter : " Vous êtes désormais notre parrain à vie ". Dans son discours, Mme Serikpa Léontine a rappelé l'esprit de l'association qui est de contribuer à l'union des filles et fils de leur village et de participer à son développement socioéconomique à travers des activités génératrices de revenu. Dr Richard Gnadja dans son discours a mis ses filleules en mission afin que l'union des filles dans la sous-préfecture de Gnagbodougnoa soit une réalité dans chaque village.

" Je suis très heureux que votre choix soit porté sur ma modeste personne. Mais cette joie sera grande si cette investiture fait demain des émules dans chaque village de la sous-préfecture de Gnagbodougnoa ", a-t-il lancé le parrain. Car pour lui, on est fort quand on est uni. C'est pourquoi, il dit que cette investiture est un espoir et entre dans la dynamique de la vision qu'il souffle depuis un moment aux femmes, jeunes et population des sous-préfectures de Gnagbodougnoa, Dougroupalégnoa et de Serihio à travers des rencontres et des activités socio-culturelles. Il faut noter que des membres du Ppaci tels que Zelehi Serikpa Joachim, secrétaire général adjoint chargé de l'implantation et du suivi de la planification, Dadi Ephrem, secrétaire général adjoint technique chargé du social, Dahi Nestor secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation des militants et de l'encadrement des structures spécialisées ont pris part à cette cérémonie