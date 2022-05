Afrique: Soutien aux Médias privés - Le FSDP dissous au profit de l'Agence de Soutien et de Développement des Médias

Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 04 mai 2022 à Abidjan, deux décrets au titre du ministère de la Communication et de l'Economie numérique, dont l'un portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Soutien et de Développement des Médias (ASDM) et l'autre portant dissolution du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), et transfert de toutes les activités à l'ASDM.

"L'ASDM est chargée de soutenir et d'accompagner les entreprises du secteur des médias privés. A l'inverse du FSDP dissous et en accord avec la loi portant régime de la presse, l'ASDM connaît l'élargissement du champ d'action du FSDP au secteur du numérique et de l'audiovisuel", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme dudit Conseil.

L'aide publique aux médias s'étendra ainsi, a-t-il expliqué, à tous les intervenants des secteurs de la presse imprimée, de la communication audiovisuelle et du numérique, ainsi qu'à ceux du secteur de la chaîne de production de l'information, soit à l'ensemble de la chaîne des valeurs du secteur de la presse et des médias.

Selon Amadou Coulibaly, ces deux décrets interviennent en application de la loi portant régime juridique de la presse, la loi de décembre 2017, qui consacre l'aide publique aux médias en vue d'assurer la liberté de la presse et de garantir corrélativement le droit du citoyen à l'information tel que prévu dans la Constitution.