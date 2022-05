Algérie: Le rôle de la presse dans la réussite des prochains Jeux méditerranéens mis en exergue

Oran — Le Commissaire de la 19e édition des Jeux méditerranéens à Oran Mohamed Aziz Derouaz a mis en exergue mercredi à Oran le rôle de la presse dans la réussite et la promotion de cette manifestation méditerranéenne prévue l'été prochain.

"Nous avons besoin d'une presse dynamique toujours présente pour la réussite des manifestations sportives, notamment les Jeux méditerranéens en Algérie qui a abrité une édition il y a 47 ans", a déclaré M. Derouaz à l'ouverture d'une rencontre à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, organisée par le Comité d'organisation des JM.

Après avoir valorisé les sacrifices de la famille médiatique, notamment durant les années difficiles, et le développement des médias, le commissaire des JM a affirmé que "la couverture médiatique de cet événement sportif important lui confèrera une place spéciale dans l'histoire des éditions de ce tournoi à l'intérieur du pays et à l'étranger", soulignant que "c'est une opportunité pour la presse de faire vivre pleinement la société dans cette manifestation".

D'autre part, Mohamed Aziz Derouaz a indiqué que le nombre de participants à l'édition d'Oran dépassera les 4.500 prévus, considérant cela comme "une réussite pour les jeux avant leur lancement".

La rencontre, organisée en coordination avec le département de l'information et de la communication de l'université Oran1 Ahmed Ben Bella, a été marquée par l'animation de communications sur les médias électroniques et la presse sportive.

Mohamed Hamadi de l'université Oran1, qui a abordé le thème "Liberté d'expression à l'ère de la numérisation", a fait remarquer, en substance, que "la presse traditionnelle vit une crise et une pression avec l'avènement de la presse numérique perdant son lectorat qui s'est dirigé vers les médias numériques".

D'autre part, il a insisté sur le rôle de la société civile dans la promotion des JM à travers la densification des contenus ayant une relation avec cette manifestation sportive à travers les réseaux sociaux.

De son côté, le président de l'Organisation nationale des journalistes sportifs, Youcef Tazer, a annoncé des sessions de formation prochainement au profit des journalistes d'Oran dans les différentes disciplines sportives.

Cette rencontre, qui a vu la présence de journalistes d'Oran, d'Alger et des représentants de la société civile et des étudiants, a été mise à profit pour honorer un nombre d'anciens journalistes, à l'instar de Lahouari Adjal, Miloud Touadjine, Houari Hassani, Fayçal Haffaf, Abdelkader Fekir et le reporter photographe Adda Bendehiba, en plus des familles des défunts Boukhalfa Benamar, ex directeur du quotidien El Djoumhouria et Abdelkader Laraïche, correspondant d'El Chourouk, décédés durant le mois de Ramadhan dernier.

A noter que la 19e session des Jeux méditerranéens sera organisée du 25 juin au 6 juillet 2022 à Oran.