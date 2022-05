Algérie: CNDH - Les textes de loi sur la presse émanent d'une volonté politique sincère

Alger — Les avant-projets de loi sur la presse, soumis actuellement au débat et à l'enrichissement, émanent d'"une volonté politique sincère" visant à trouver un mécanisme juridique "inclusif et intégré en faveur d'une presse indépendante et pluraliste", a affirmé mercredi le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

Dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse, le CNDH a relevé que les avant-projets de loi en lien avec le métier du journalisme, soumis actuellement au débat et à l'enrichissement (...) "émanent dans leur ensemble d'une volonté politique sincère appuyant la presse, à travers la recherche d'un mécanisme juridique inclusif et intégré en faveur d'une presse libre, indépendante et pluraliste, et ce, par la consécration effective de la liberté du journaliste et la consolidation de ses capacités professionnelles dans les aspects informatifs et technologiques inhérents à son métier".

Ces textes une fois aboutis devront constituer "un jalon essentiel et solide pour la consolidation de cet acquis précieux, à savoir la liberté de la presse, avec la diversité des domaines de sa pratique et avec l'ensemble de ses garanties", a souligné le CNDH, appelant à "se dresser face à toutes les campagnes hostiles qui ciblent la sécurité et la stabilité de l'Algérie".

Rappelant que "la presse libre, indépendante et pluraliste" est un "principe suprême dont la défense doit être assurée par tout un chacun", le CNDH a relevé que ce principe est consacré dans la Constitution de 2020 qui a insisté sur l'importance d'élargir le cercle de la liberté de la presse.

Le CNDH a mis l'accent également sur l'importance du droit à la liberté d'expression en tant qu'élément "pivot et indispensable" afin de "concrétiser les libertés individuelles et développer les sociétés vers davantage de démocratie".

A l'occasion, le CNDH a rendu hommage aux professionnels de la presse en Algérie et les a félicités pour leurs exploits, se remémorant les figures de la presse qui ont disparu après "un parcours riche en luttes sur la voie d'une presse libre et responsable".