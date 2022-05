Algérie: Pharmacie - Le partenariat avec les laboratoires pharmaceutiques contribue au développement de la formation

Alger — Le recteur de l'université d'Alger 1, le Pr. Abdelhakim Bentellis a souligné mercredi que le partenariat avec les laboratoires pharmaceutiques implantés en Algérie contribuait au développement de la formation à la faculté de Pharmacie.

Le Pr Bentellis a précisé à l'occasion de la signature d'un contrat de partenariat entre l'université d'Alger 1 et la faculté de Pharmacie, et les laboratoires "Janssen", filiale de l'entreprise américaine "Johnson & Johnson", que ce partenariat qui s'inscrit dans le cadre des accords conclus récemment par l'université avec des laboratoires pharmaceutiques, "contribuera à développer la formation à la faculté de Pharmacie et à jeter des ponts entre l'université et son environnement conformément aux orientations des pouvoirs publics, notamment en matière de formation et de développement de la recherche scientifique au profit des étudiants et des enseignants".

Le recteur a exprimé son souhait de voir ces objectifs se concrétiser dans "un bref délai", au service de l'industrie pharmaceutique en Algérie.

Pour sa part, la directrice générale de la filiale des Laboratoires "Janssen" en Algérie, Mme Dria Oughelis a salué ce partenariat qui contribuera, a-t-elle dit, à l'élargissement des domaines de formation et à préparer les étudiants à accéder au marché du travail dans l'industrie pharmaceutique.

Ce partenariat aidera également à former les étudiants et à les informer sur les conditions d'enregistrement des médicaments par l'Agence nationale des médicaments en Algérie, et les lois en vigueur en matière de production des médicaments innovants.