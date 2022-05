Madagascar: AccèsBanque - Lancement d'un programme qui récompense les étudiants méritants

Présentation du nouveau programme Accès Education, hier au Gourmet Ankorondrano.

Un engagement envers la promotion des jeunes diplômés ! C'est dans cette optique qu'AccèsBanque lance son nouveau programme baptisé " Accès Education ". Le 4 avril dernier, la banque a organisé une présentation, au Gourmet Ankorondrano, pour les médias et les représentants d'établissements scolaires et universitaires d'Antananarivo. Selon les promoteurs du programme, celui-ci vise à récompenser les étudiants méritants des lycées et des universités d'Antananarivo. Il cible les étudiants à fort potentiel avec un bon parcours scolaire. Grâce à ce programme, les étudiants sélectionnés bénéficieront d'un soutien financier pour la poursuite des études en écoles supérieures et participeront à divers ateliers visant à améliorer leur état d'esprit et leurs compétences générales. Pour AccèsBanque, il s'agit de favoriser l'accès des jeunes aux études supérieures décentes à travers le programme Accès Education, en allégeant les charges financières tout en facilitant l'insertion professionnelle des boursiers.

Accompagnement. Pour l'année académique 2022-2023, le programme Accès Education récompensera 50 jeunes bacheliers et étudiants issus de différentes écoles de la Capitale, allant de la première année jusqu'à la troisième année. Selon la responsable du programme, Mahenina Andriantsoa, l'appui financier peut aller jusqu'à 2 millions d'ariary par année et par bénéficiaire. " Ce montant pourrait donc couvrir la totalité ou une partie des frais académiques. En outre, les boursiers bénéficieront de différentes formations et ateliers orientés vers le développement personnel tout au long de leur année académique, ainsi que du réseau d'ALUMNI du programme (après plusieurs éditions). AccèsBanque se veut être un acteur de changement dans l'avenir du pays, et cela commence par nos jeunes ", a-t-elle expliqué.

Besoin de performance. Comme tout programme de bourse, Accès Education récompensera les meilleurs et les plus ambitieux. Ainsi, l'éligibilité du candidat reposera sur ses résultats académiques, son implication dans la vie sociétale, et sa volonté à apprendre. De ce fait, au cours du processus de sélection, les candidats devront disposer d'une lettre d'acceptation venant de l'école supérieure de leur choix. À noter que l'admission de l'étudiant restera entièrement au niveau des écoles partenaires concernées. D'après les représentants d'AccèsBanque, les étapes de la sélection des bénéficiaires se feront en premier lieu sur une plateforme digitale - avec un formulaire à remplir en ligne - et se développeront par la suite via des formats de sélection innovants.

Employabilité. " Accès Education représente une continuité des démarches déjà entreprises par AccèsBanque pour l'éducation ", selon Sandrina Andrianome, directeur des ressources humaines. En effet, la banque a déjà noué un partenariat avec l'ISCAM (Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management) au mois d'octobre dernier. Avec le nouveau programme de bourse, la banque élargit son panel d'écoles partenaires et fait du duo école-entreprise, une relation de confiance gagnant-gagnant, favorable à l'insertion professionnelle pour les étudiants et à l'acquisition de talents pour l'entreprise.

Mikhaïl Velichko, DG d'AccèsBanque Madagascar

" Je suis à Madagascar depuis 6 ans. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui possèdent de fortes capacités, même s'il y a un manque d'éducation qui se fait sentir. Nous lançons donc ce programme Accès Education et allons dépenser environ 1 milliard d'ariary sur une période de 5 ans, pour soutenir les étudiants qui ont la volonté d'étudier au niveau des universités. À partir de cette année, nous allons payer les bourses d'éducation de ceux qui sont sélectionnés. L'idée c'est de soutenir les jeunes qui ont de bonnes capacités intellectuelles à développer et qui présentent de fortes potentialités, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'aller étudier à l'université ".

Mahenina Andriantsoa, responsable du Programme Accès Education

" Nous voulons soutenir les jeunes et les aider à devenir de vrais futurs leaders. Nous ciblons surtout les bacheliers et les étudiants des écoles qui enseignent des métiers en relation avec la banque, comme le management, les technologies de l'informatique, du droit, etc. Les candidatures seront ouvertes à partir du 9 mai et seront clôturées le 30 juillet à minuit. Un formulaire sera disponible en ligne, permettant aux étudiants de candidater. Une campagne de promotion d'Accès Education sera également menée au niveau des lycées et des universités, avec des séances d'accompagnement pour aider les étudiants à remplir convenablement le formulaire. Après le 30 juillet, nous procéderons à la sélection, pendant un mois et demi, durant lequel nous pourrons demander au candidat de fournir des documents complémentaires, à l'exemple d'une lettre provenant de l'école de son choix, qui certifie qu'il pourra y être admis ".