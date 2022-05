Madagascar: Conseil des ministres - Vague de nominations aux hauts emplois de l'Etat

Les nominations se suivent et ne se ressemblent pas en conseil des ministres.

Une énième vague de nominations a déferlé hier au Palais d'Iavoloha.

Retraite. Le décret portant nomination du Directeur du Protocole auprès du Premier ministre a été abrogé hier, après le départ à la retraite de Fernand Botokeky qui était resté 18 ans et 3 mois à ce poste. En revanche, le conseil des ministres a procédé à la nomination du Secrétaire Général (SG) du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), en la personne de Helinoro Diamondra Razaivaovololoniaina.

2 vice-gouverneurs. Ont également été nommés, Niaina Rabearivony et Aubin Belalahy, vice-gouverneurs de la Banque Centrale de Madagascar ; Rabearimanana Zaka Mahafaly, Directeur Général du Fonds National Foncier ou FNF auprès du ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers (MATSF) ; Soloariseheno Odonette Rakotobe, DG par intérim de l'Institut National de l'Infrastructure (ININFRA) auprès du ministère des Travaux publics (MTP) ; Danielli Pascal Rakotondravaly, Adjoint au Préfet de Police d'Antananarivo ; Colonel Cyr Razafiarison, Commandant de la Gendarmerie nationale de Fianarantsoa ; Samuel Rakotomalala, chef de l'Unité de l'Audit interne et Doléances du Secrétariat d'Etat en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat auprès de la Présidence de la République.

8 Directeurs centraux. À savoir, Olinirina Suzy Sarah, Directeur de Programmation et du Suivi-Evaluation auprès du MATSF ; Soatiana Bety Léonne Florent, Directeur de l'Appui à l'Insertion Professionnelle des Jeunes et des Sans Emploi auprès du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales ; Tojo Nantenaina Raminoharijaona, Directeur des Systèmes d'Information et de la Communication auprès du ministère du Tourisme ; Jonah Michel Ramanantsoa, Directeur des Patrimoines, des Infrastructures et de la Logistique au sein de la Coordination Générale des Projets du ministère de la Jeunesse et des Sports ; Stéphanio André Harison, Directeur des Relations publiques auprès du ministère de la Communication et de la Culture ; Zafy Athanase Randrianjara, Directeur des Affaires juridiques auprès du ministère des Transports et de la Météorologie ; Général de Brigade Fiederch Behivoka, Directeur du Suivi et Évaluation du Fonds de l'Elevage ; Ihasmina Nantenaina Andrianjafinjanahary, Directeur de la Programmation et du Suivi-Evaluation du ministère de l'Artisanat et des Métiers.

7 Directeurs régionaux. ll s'agit du Commissaire Principal de Police, Haminiaina Solofotiana Andrianalison, Directeur régional de la Sécurité Publique d'Analamanga ; Miora Nantenaina Andriamiharisoa, Directeur régional des Travaux Publics d'Analamanga ; Gio Francisco Ramora, Directeur régional de l'Agriculture et de l'Elevage d'Anosy ; Luis Manera Raevoniaina, Directeur régional de l'Artisanat et des Métiers d'Anosy ; Nasaina Donatien Rakotoharisoa, Directeur régional de l'Artisanat et des Métiers d'Alaotra Mangoro ; Efraima Tovonary Raherisolofonarimiadana, Directeur régional de l'Artisanat et des Métiers d'Ihorombe ; Ignace Olga Raketamanga Rasoanirina, Directeur régional de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme de Boeny.