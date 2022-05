Afrique: Lewiky à la Teinturerie - Rythm and jijy au menu

De passage dans la Grande île, Lewiky refait découvrir son " rythm and jijy ".

Rappeur à ses débuts, reggaeman à un moment de sa vie, Lewiky a trouvé son style de musique, le " rythm and jijy ".

Exploitant ce style depuis quelques années, Lewiky mêle un faux air de salegy avec l'art oratoire sakalava pour donner le " RnJ". Pour son passage sur la scène de la Teinturerie Ampasanimalo demain, il fera découvrir de nouvelles compositions avec ses complices de scène de toujours, sur deux dates à Tanà. Pour ce faire, il propose une expérience musicale inédite autour du jijy urbain, " Janja Jijy " signifiant " le jijy qui guérit les maux par les mots ".

" Ce concept propose un jijy thérapeutique prêchant la nécessité de prendre en main son destin si l'on souhaite voir un jour les choses changer. Les titres y évoquent des sujets chers à cet enfant de l'île rouge, allant de la manipulation populiste à l'influence du colonialisme en passant par la corruption ou l'importance de l'éducation, dans une société où l'émancipation individuelle et le développement personnel sont minés par les contraintes sociétales et poussent à la passivité face à des dirigeants égocentrés ", relate l'artiste.

Chanteur, compositeur et interprète originaire de Madagascar, le parcours musical de Lewiky débute dès son plus jeune âge, bercé par des courants internationaux. À vingt ans, sa curiosité le mène à collaborer avec Killahmanjaro, collectif pionnier de la culture sound system de la Grande île.

" Je me suis penché sur le jijy car je trouve que les cultures malgaches sont englouties dans le tourbillon de la mondialisation. C'est en partie ma contribution pour la promotion de la souveraineté culturelle ", ajoute Lewiky.

S'attachant à façonner un style qui lui est propre, entre tradition et modernité, ses influences l'amènent à se tourner vers le jijy, genre musical ancestral issu du nord-ouest de Madagascar. La formation funk de Rolf et rock de Naday a permis de réunir leurs influences autour du " Rythm and Jijy ", c'est- à-dire une synthèse entre différents genres réunis autour d'une même base, le jijy.

Lewiky développe un flow malgache à la croisée du jijy, du ragga et du hip-hop, intercalé sur des rythmes funk, rock ou roots. Le corps rythmique bouillonnant de chaque composition est élaboré par Naday à la guitare, Rolf à la basse, Jonjon à la batterie et Imiangaly au micro.

Lewiky a pour objectif d'exprimer une musique originale, ses précédents titres plus rapprochés du rap manquaient d'une touche traditionnelle malgache. Il impulse une touche plus urbaine au jijy, l'art de ses ancêtres, et tient à respecter son authenticité par des paroles portées sur la conscience et l'éducation. Militant, il laisse transparaître sa révolte et son espoir dans ses textes. Inspirés généralement par l'actualité, ses messages se veulent être un réveil de conscience. Par ailleurs, Lewiky tient à inciter les gens, surtout les jeunes à consommer les produits culturels " Made In Madagascar ".