Madagascar: Anosibe - Un criminel chevronné abattu par le SAG

Un récidiviste, surnommé Mousta, est tombé sous les balles de la police du SAG hier à Anosibe. Un poignard a été découvert sur lui. Selon les explications de la police, Mousta était un violeur et tueur. " Il était écroué à Tsiafahy pour viol suivi de meurtre d'une femme enceinte en 2020. Il est sorti de prison le mois d'avril dernier, et depuis il a déjà commis un vol et un meurtre ", martèle la police.

Ce bandit notoire s'apprêtait à commettre une attaque à main armée hier à Anosibe. Des policiers armés étaient sur place à ce moment et ont pris des dispositions. Les éléments de la police du Service Anti-gang l'ont ensuite poursuivi. Les agents du SAG venaient de l'interpeller, mais il a refusé d'obtempérer. Mousta a essayé d'attaquer les éléments de la police et les policiers ont donc ouvert le feu en guise de légitime défense. Le bandit a été touché par balle et a ensuite succombé à ses blessures.

D'après la police nationale, l'opération contre les actes de banditisme continue. " L'opération vise à éradiquer les actes de banditisme dans la capitale et ses environs ", a indiqué un responsable de la police. Il a lancé une sorte d'ultimatum aux bandits. " Des éléments de la police ont été mobilisés pour ratisser des zones réputées dangereuses ", a-t-il continué. Le rôle des forces de l'ordre est de veiller à la sécurité et au bien-être des citoyens. Si la population est victime d'un acte de banditisme, il ne faut pas hésiter à prévenir les forces de l'ordre et de porter plainte.