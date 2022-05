Afrique: Chine - 5,2 milliards d'ariary pour Madagascar

Depuis la campagne de lutte contre la Covid-19 en 2020, la Chine a apporté son assistance à Madagascar à travers des donations de matériels et de dispositifs médicaux.

À la suite des intempéries et des cyclones successifs récents qui ont occasionné des pertes et des dégâts de grande ampleur à Madagascar, le gouvernement chinois a de nouveau répondu à l'appel du gouvernement de Madagascar en fournissant un don d'équipements et de matériels de reconstruction d'une valeur de 8 millions de yuans (environ 5.2 milliards ariary). Le don comprend 1 600 tentes de 12 m2, 880 tentes de 20 m2, 10 000 couvertures, 2 000 courtepointes, et 35 000 kg de tôles d'acier colorées.

Communauté d'avenir. Son Excellence madame l'ambassadeur de la République Populaire de Chine à Madagascar, Xiaomei GUO, a exprimé ses profondes condoléances aux personnes qui ont souffert des cyclones Ana et Emnati et plus récemment Jasmine. Elle a affirmé que ce don témoigne de l'amitié du peuple chinois pour accompagner le peuple malgache à faire face aux répercussions négatives des catastrophes naturelles et constitue une pratique concrète des efforts de la Chine pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Elle est convaincue qu'avec toutes les mesures efficaces et fortes prises par le gouvernement malgache et les efforts communs de tous, Madagascar surmontera plus sûrement les difficultés.

De son côté, au nom du gouvernement malgache, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, a tenu à exprimer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement malgache au peuple et au gouvernement chinois pour leur appui constant et leurs contributions.