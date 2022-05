Madagascar: SMM - Députés - Guerre déclarée

Le président de la Commission Aménagement du territoire et de la Gestion foncière à l'Assemblée nationale menace de faire un " ampamoaka " durant la session parlementaire en cours.

Le torchon brûle entre le nouveau bureau du Syndicat des Magistrats de Madagascar et les députés. Mbitanarivo Andriantsihorisoa, président du SMM et Naivo Raholdina, président de la Commission Aménagement du territoire et de la Gestion foncière au sein de l'Assemblée nationale s'attaquent ouvertement par presses interposées.

Le député de Tana V dénonce un corporatisme malsain des magistrats et conseille le numéro Un du SMM de ne pas défendre " bêtement " les magistrats fautifs. Naivo Raholdina, connu pour ses talents de " mpikabary " n'a pas maché ses mots pour riposter aux propos de Mbitanarivo Andriantsihorisoa qui a lancé une mise en garde contre les critiques portées contre les magistrats et les décisions de justice.

Depuis son élection à la tête du Syndicat des Magistrats de Madagascar, ce dernier a multiplié les interventions médiatiques pour dénoncer l'ingérence de certains élus et des autorités étatiques dans les dossiers de justice. Pourtant, lutter pour une justice libre. C'est son principal objectif. Mais il risque de payer au prix fort son combat avec les parlementaires qui menacent de faire un grand déballage sur les magistrats impliqués dans des affaires de corruption.

À entendre Naivo Raholdina, les membres de la Commission Aménagement du territoire au sein de la Chambre basse vont présenter incessamment auprès du président Andry Rajoelina, du Premier ministre Christian Ntsay, et du ministre de la Justice, les résultats des enquêtes parlementaires menées par ladite commission.

Décisions partiales et injustes. L'élu du cinquième arrondissement menace même de sortir les noms des magistrats impliqués dans des dossiers de litiges fonciers. " Nous connaissons notre métier de député. Ce n'est pas le président du SMM qui va nous donner des leçons et nous apprendre notre métier ", a-t-il déclaré. Il, c'est Naivo Raholdina qui estime qu'être à la tête d'un syndicat monte à la tête de Mbitanarivo Andriantsihorisoa.

À l'entendre, plus de 500 dossiers ont été reçus par la Commission parlementaire pendant la période des deux sessions. " 95% de ces dossiers concernent les litiges fonciers et des décisions de justice partiales et injustes ", a-t-il fait savoir. Il a notamment cité comme exemple l'implication de magistrats dans les dossiers Fenoarivo, Antanandrano et l'affaire Raissa Razaivola. Le Pôle Anti-Corruption et le Bureau Indépendant Anti-Corruption auraient formulé une demande d'ordre de poursuite à l'encontre des magistrats. Reste à savoir si la procédure va aboutir.

En tout cas, à l'allure où vont les choses, un véritable " ampamoaka " est attendu durant la session ordinaire en cours. Vu son tempérament, le président du SMM ne se laissera certainement pas faire. Le syndicat prendra certainement la défense des juges pointés du doigt.

Faut-il rappeler qu'au début de son mandat, Mbitanarivo Andriantsihorisoa a déjà publié un communiqué pour s'attaquer ouvertement au président du Sénat, Herimanana Razafimahefa à propos d'un dossier relatif au placement sous mandat de dépôt de quelques maires dans le Sud du pays. Ce conflit risquerait ainsi de prendre de l'ampleur pour devenir un combat entre parlementaires et magistrats. À suivre.