Madagascar: Rugby à VII / Coupe du monde - Prise en charge des Ladies Makis par l'Etat

La capitaine a remis une médaille et un maillot floqué du numéro 13 au président.

Les Ladies Makis à VII ont été accueillies comme des héros à Iavoloha hier. Le président Andry Rajoelina sera derrière l'équipe pour la Coupe du monde en septembre à Cape Town, en Afrique du Sud.

Les Ladies Makis sont gâtées. Elles ont été honorées comme il se doit au Palais d'Etat à Iavoloha hier, après leur qualification historique à la Coupe du Monde du rugby à VII qui se déroulera en Afrique du Sud au mois de septembre. Dirigée par le ministre Tinoka Roberto, la délégation malgache a été accueillie triomphalement par le président Andry Rajoelina. Ce dernier a réitéré son large soutien aux Makis.

" Vous avez atteint votre défi. Participer à la Coupe du monde est une grande étape pour le ballon ovale malgache. On a suivi de près vos matches. En dépit des difficultés, vous avez fait preuve de détermination et de courage. Vous n'avez pas sous-estimé les adversaires, mais vous avez joué avec tout votre cœur en portant très haut le flambeau du patriotisme. Vous êtes la fierté et la joie du peuple malgache ", tels sont les mots de félicitation du Chef d'Etat à l'équipe. "

Le rugby et moi, nous nous entendons bien. Ma passion pour cette discipline devrait être suivie d'une action. L'Etat va s'engager particulièrement dans la préparation de l'équipe que ce soit en termes d'argent, de matériel et de santé, en vue de cette Coupe du monde ", a-t-il déclaré.

Réhabilitation du Stade Makis. Le rugby en général a amplement mérité d'une grande infrastructure pouvant abriter une rencontre internationale. " L'Etat a soutenu le rugby et les efforts fournis ont porté leurs fruits. Le sport a une fois de plus été le meilleur moyen pour rassembler et faire briller Madagascar sur la scène internationale ", a souligné, Tinoka Roberto.

Comme déjà annoncé par le numéro un du sport malgache sur la réhabilitation du Stade Makis, le président Andry Rajoelina a confirmé cet engagement. " Nous allons améliorer le gazon, réformer l'intérieur et l'extérieur du stade, installer des projecteurs afin que les joueurs puissent faire leur entraînement même dans la soirée ", a-t-il souligné.

A la fin de son discours, le président a remis une enveloppe aux membres de la délégation malgache composée de 12 joueuses, de 3 staffs et de 2 arbitres, tandis que les Makis lui ont remis leur part de médaille d'argent.

" Il y a dix ans, nous avons vécu la même histoire avec les Makis à XV qui étaient sacrés champions d'Afrique. Grâce au président, qui est toujours à côté des Makis, nous avons encore pu rééditer cet exploit. Les protégées de Mamy Andriamaro sont plus expérimentées car elles sont habituées à des matches internationaux. Avec ce geste de l'Etat, l'équipe a trouvé d'autres sources de motivation. J'espère aussi que la réhabilitation du stade Makis, la dotation de matériels et d'équipements du centre de formation à Andohatapenaka nous aideront à mieux préparer les Jeux des Iles de l'océan Indien ", a noté le président de la fédération Marcel Rakotomalala. La célébration de cette qualification s'est poursuivie dans l'après-midi au Stade Makis après un grand carnaval depuis Iavoloha.