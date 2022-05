Algérie: Journée mondiale de la liberté de la presse - Le wali d'Alger distingue une pléiade de journalistes

Alger — Le wali d'Alger, Ahmed Mâabed a supervisé, mercredi, une cérémonie de distinction d'une pléiade de journalistes de différents établissements médiatiques publics et privés, écrits et audio-visuels, et ce, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai).

M.Mâabed a mis en avant, dans son allocution devant la corporation médiatique, l'importance de l'information de proximité dans l'acheminement de l'information exacte, précise et en temps réel aux citoyens, ainsi que le rôle central qu'elle joue dans l'éclaircissement de l'opinion publique.

Pour le wali d'Alger, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse se veut une occasion "pour se remémorer les qualités des femmes et hommes des médias algériens qui ont été à l'avant garde avec leurs plumes judicieuses et leurs idées éclairantes, donnant ainsi un exemple de professionnalisme, de sacrifice et de lutte, en vue de porter haut la voix des Algériens et de l'Algérie et la justesse de leur cause au monde et dénoncer le colonisateur inique".

"Ces générations se sont succédé sur le journalisme algérien et ont immortalisé leurs noms avec des registres d'or, pour transmettre la responsabilité et le legs médiatique à de nouvelles générations qui s'efforcent elles aussi à se mettre au diapason des derniers développements dans le champ de l'information et des nouveautés les plus récentes dans le monde de la presse", a-t-il dit.

Il s'agit aussi "des changements induits par les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les concepts, les pratiques et l'industrie de l'information en général. Ainsi, les concepts de la presse électronique, du journaliste numérique et du global média en sont peut-être le meilleur témoin de la grande évolution survenue dans le champ de l'information", a encore souligné le même responsable.