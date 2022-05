Algérie: Ligue des champions d'Afrique - AL Ahly/ES Sétif - "revenir du Caire avec un résultat positif"

Setif — Le club algérien ES Sétif s'est envolé mercredi à la mi-journée de l'aéroport de Sétif en direction du Caire (Egypte) pour affronter, samedi prochain, à 20h00 (heure locale en Algérie) au stade Essalam Al Ahly pour le compte de l'aller de la demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique, avec l'objectif de "rentrer avec un résultat positif", a indiqué son président.

Dans une déclaration à l'APS avant le décollage du vol spécial transportant la délégation de 80 membres du club, dont 22 joueurs, le président de l'ESS, Kamel Lafi, a déclaré que "l'objectif premier de ce déplacement est de revenir avec un résultat positif qui balise la voie vers l'ultime étape de cette compétition continentale et faire honneur aux couleurs nationales".

"Bien que les conditions de préparation de ce rendez-vous continental aient été quelque peu perturbées par les vacances de la fête de l'Aid El Fitr, l'ambition de l'Entente ne change point dans toutes les compétitions où elle s'engage quel que soit l'adversaire", a souligné M. Lafi.

Le nouveau coach de l'ESS, le serbe Darko Novic, sera en mission difficile samedi prochain pour préserver la suprématie historique de l'ESS sur le "club africain du XX siècle". En 1988 en demi-finale de la coupe d'Afrique des clubs champions et en 2015 en finale de la supercoupe de la CAF au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les deux matchs avaient été remportés par les Algériens aux tirs au but.

Dans l'histoire des confrontations entre l'ESS et Al Ahly, le club des hauts plateaux a perdu en 2018 en demi-finale de la Ligne des champions d'Afrique après avoir été battue 2-0 au Caire et terminé 2-1 à domicile au stade du "8 mai 1945".

L'ES Sétif négociera le match de samedi prochain presque au complet puisque seuls seront absents, pour diverses raisons, Derflou Khalil, Amine Benboulaid et Youcef Fellahi.

La Confédération africaine de football a désigné l'éthiopien Bamlak Tessema, assisté par le soudanais Mohamed Abdallah et le tchadien Aissa Yaya pour officier le match entre l'ES Sétif et El Ahly.