Cote d'Ivoire: Jean-Arnaud Kouakou n'goran, dircab adjoint du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle - "Voici l'objectif visé à travers l'école de la deuxième chance"

Jean-Arnaud Kouakou N'Goran, dévoile l'objectif visé à travers le programme l'Ecole de la deuxième chance

La tribune " tout savoir sur " du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (Cicg) tenue le mardi 03 mai 2022 à Abidjan-Plateau était consacrée à l'école de la deuxième chance. Au cours de cette tribune, le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Jean-Arnaud Kouakou N'Goran a affirmé que le gouvernement a mis en œuvre l'École de la Deuxième chance (E2C), une vision qui s'inscrit dans la volonté du Président Alassane Ouattara, pour donner une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d'apprendre un métier ou de se diriger vers l'auto-emploi. " Ce programme vise, à l'horizon 2030, à former et insérer un vivier de personnes sans emploi ou mal insérées, avec un objectif intermédiaire de quatre cent mille (400 000) bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre du PS Gouv2. L'école de la deuxième chance vise à résorber le chômage par le biais de la qualification et à améliorer la compétitivité des entreprises ", a déclaré Jean Arnaud Kouakou N'Goran.

Poursuivant, il a souligné que toute personne intéressée par un projet de formation/insertion relevant de l'E2C et satisfaisant les conditions d'accès notamment l'âge compris entre 16 et 35 ans, le niveau requis, les aptitudes physiques, peut faire acte de candidature. " On ne s'inscrit pas à l'Ecole, mais on s'inscrit à un projet de formation/insertion relevant de l'E2C. On s'inscrit par projet et le dossier d'inscription est adapté au projet. On s'inscrit en ligne ou auprès des collectivités locales. L'inscription est gratuite ", a-t-il précisé.

Une formation de courte durée de 12 mois:

Selon Jean-Arnaud Kouakou N'Goran, la formation dans le cadre de projets relevant de l'E2C est de courte durée (au plus 12 mois) et peut se dérouler dans un établissement (public ou privé) et/ou en milieu professionnel. Cette formation concerne aussi bien les qualifications initiales que les reconversions ou r qualifications.

Par ailleurs, il a indiqué que dans la matérialisation de ce programme, un projet de formation par apprentissage de 6 000 apprenants est en cours de réalisation. Ainsi, la première vague de recrutement a permis de sélectionner 2 032 jeunes tout comme dans le cadre du Pejedec 3 où 18 000 jeunes bénéficieront de formations qualifiantes et par apprentissage. Outre cela, il a annoncé la certification à partir d'octobre 2022 de 1 500 maîtres-artisans, ainsi que les formations de 2 032 jeunes en mai 2022 et de 4 000 autres en juillet 2022 dans le cadre du C2D2.