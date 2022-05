Burkina Faso: Diplomatie - L'Egypte engagé à intensifier la coopération avec le Burkina

L'ambassadeur de la République Arabe d'Egypte, Ibrahim EL-KHOULI a été reçu, le mercredi 4 mai 2022, par le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Le président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience, hier mercredi 4 mai 2022 en fin de matinée, l'ambassadeur de la République Arabe d'Egypte, Ibrahim EL-KHOULI. Les échanges entre le chef de l'Etat et le diplomate égyptien ont porté sur l'avenir de la coopération entre les deux pays. " On a discuté des relations historiques et privilégiées entre le Burkina et l'Egypte, ainsi que de l'état de la coopération technique très intense et diversifiée qui existe entre l'Egypte et le Burkina qu'on compte intensifier dans les périodes à venir ", a déclaré l'ambassadeur de la République Arabe d'Egypte à sa sortie d'audience. Ibrahim EL-KHOULI, a aussi rappelé que son pays s'est engagé à appuyer et à soutenir le peuple burkinabè et qu'il tiendra ses engagements. Dans cette perspective, il a précisé que les offres de stages et de formations diversifiées que l'Egypte met à la disposition des cadres burkinabè dans différents domaines de développement seront maintenues et se renforceront.